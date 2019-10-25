Нацбанк вводить в обіг банкноту номіналом 1000 гривень

25 жовтня у готівковому обігу з'явиться банкнота нового найвищого номіналу - 1 000 гривень.

Запуск нової банкноти у Нацбанку анонсували ще у червні.

На аверсі купюри зображений український філософ, природознавець, основоположник геохімії, біогеохімії та радіогеології, вчення про біосферу та космізм Володимир Вернадський. На реверсі – президія Національної академії наук.

За оцінками регулятора, введення нової банкноти підвищить зручність розрахунків для громадян і бізнесу, а також сприятиме зниженню операційних витрат банків та витрат на інкасацію.

Крім того, цей крок дозволить істотно заощадити витрати НБУ на друк, зберігання, обробку та перевезення банкнот.

Спочатку Нацбанк планує ввести в обіг близько 5 мільйонів штук таких банкнот.

Економічна правда