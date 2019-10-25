В Укрзалізниці планують завершити поділ на 3 компанії до 2022 року

"Укрзалізниця" планує завершити поділ на 3 операторів - вантажного, пасажирського та інфраструктурного - до кінця 2021 року.

Про це заявив директор зі стратегічного розвитку та інвестиційної політики УЗ Антон Саболевський під час дебатів "Державні інфраструктурні монополії: залишити не можна приватизувати", передає "Інтерфакс-Україна".



"Якщо говорити щодо термінів: ми розглядаємо це після закінчення двох років. До кінця 2021 року - виділення окремих юросіб за цими напрямками. Але тут все питання в тому, наскільки ефективно нам вдасться спрацювати з державою в частині вирішення проблемних питань на шляху до цього поділу", - сказав він.



За словами Саболевського, правління компанії підтримує ідею її подальшого розвитку як холдингу, який після поділу володітиме трьома компаніями (вантажоперевезення, пасажироперевезення, інфраструктура), як це реалізовано у Польщі, Франції та Німеччині.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський на початку вересня доручив Кабміну до кінця 2019 року підготувати план реструктуризації АТ "Укрзалізниця".

Відповідальними за підготовку плану призначили прем'єр-міністра Олексія Гончарука та міністра інфраструктури Владислава Криклія.



Кабмін має намір у найближчі п'ять років здійснити IPO для "Укрзалізниці".

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