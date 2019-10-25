Запаси у сховищах газу стали рекордними за останні 10 років

Україна збільшила обсяги газу у підземних сховищах до 21,6 мільярдів кубометрів - це найбільший за останні 10 років рівень.

Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу".

"Україна збільшила обсяги газу в підземних сховищах (ПСГ) до 21,6 млрд кубометрів, що на 4,5 млрд кубометрів перевищує минулорічний показник на цю ж дату (25 жовтня)", - заявили у компанії.

У "Нафтогазі" підкреслюють, що такі запаси газу гарантують стабільне проходження опалювального сезону. Закачування газу до ПСГ продовжується.

Нагадаємо:

У вересні у зв'язку із досягненням розрахункових обсягів припинено закачування природного газу на шість із десяти газосховищ.

Економічна правда