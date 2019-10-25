НБУ відкликав ліцензію в "Укрсоцбанку"

Національний банк відкликав ліцензію та виключив "Укрсоцбанк" із держреєстру банків - рішення пов'язане із приєднання банку до "Альфа-Банку" за спрощеною процедурою.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

"Правонаступником активів і зобов'язань АТ "Укрсоцбанк" з 15 жовтня 2019 року стало АТ Альфа-Банк", - йдеться в повідомленні.

Дозвіл на реорганізацію "Укрсоцбанку" Нацбанк надав 12 вересня.

У Нацбанку зазначили, що згідно ЗУ "Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків" приєднання за спрощеною процедурою дозволяє скоротити термін процедури в кілька разів - з 18 до трьох-чотирьох місяців.

Нагадаємо:

Національний банк 12 вересня надав дозвіл Альфа-Банку і Укрсоцбанку на реорганізацію шляхом приєднання Укрсоцбанку до Альфа-Банку за спрощеною процедурою.

В результаті реорганізації Укрсоцбанк передасть за передавальним актом все своє майно, права та обов'язки правонаступнику - Альфа-Банку - і припинить своє існування як юридична особа.

За передавальним актом Укрсоцбанк передасть також майно і кошти, на які накладено обтяження і обмеження на розпорядження зі збереженням таких обтяжень і обмежень на розпорядження.

Чистий прибуток "Альфа-Банку" в 2018 році становив 1,26 млрд грн.

Згідно з даними Нацбанку, на 1 січня 2019 року за розміром загальних активів "Альфа-Банк" посідав 6 місце (69,41 млрд грн), "Укрсоцбанк" - 11 місце (42,24 млрд грн) серед 77 діючих фінустанов.

У жовтні 2016 року холдингова компанія ABH Holdings SA, що володіє "Альфа-Банком", і UniCredit Group оголосили про завершення операції з передачі 99,9%"Укрсоцбанку", активу UCG в Україні, в обмін на міноритарну частку володіння в ABHH у розмірі 9,9%.

"Альфа-Банк" в Україні належить компанії "Альфа-Груп" Михайла Фрідмана, Петра Авена, Германа Хана і Олексія Кузьмічова.

На офіційному сайті НБУ Фрідман і Хан вказані як громадяни Ізраїлю, Кузьмічов і Авен - громадянами Росії.

Економічна правда