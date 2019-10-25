Окружний суд Амстердама арештував акції компанії, яка будує "Турецький потік" - Вітренко
Окружний суд Амстердама 23 жовтня арештував 100% акцій компанії South Stream Transport BV, яка відповідає за будівництво та управління Турецьким Потоком.
Про це у Facebook повідомив виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко.
"Це було зроблено у зв'язку з розглядом справи про шахрайські дії Газпрому при передачі цих акцій компанії Трансгаз Краснодар (Transgaz Krasnodar LLC) за один день до того, як судові виконавці почали заморозку активів Газпрому в Нідерландах за позовом Нафтогазу", - написав він.
Нагадаємо:
Перша нитка "Турецького потоку" призначена для постачання турецького ринку, друга - для країн Південної та Південно-Східної Європи. Серед потенційних ринків "Газпром" розглядає Грецію, Італію, Болгарію, Сербію і Угорщину.
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Економічна правда
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