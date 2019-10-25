Маркарова у 2014-му втридешева вивела елітне майно з банку на свою фірму – "Схеми"

Чинна міністерка фінансів Оксана Маркарова напередодні банкрутства банку, співвласником якого була, вивела з його активів на свою фірму більше 4000 кв.м. елітної нерухомості на Подолі, заплативши за майно у декілька разів менше його заставної вартості.

Джерело: розслідування програми "Схеми", Оксана Маркарова у Facebook

Деталі: У 2010 році державний "Укрексімбанк" надав 38 мільйонів євро кредиту компанії братів Клюєвих "Укрпідшипник".

Клюєви у вигляді застави надали банку нерухомість в історичній частині Києва. Це будинок на вулиці Борисоглібська площею 4,5 тисячі квадратних метрів.

Власником переданої у заставу будівлі був "Актив-банк", який належав Клюєвим.

Після того як брати отримали кредит, вони вирішили продати "Актив-банк".

У 2013 році його власником стало подружжя Оксани Маркарової та Данила Волинця.

У 2014 році національний регулятор визнав "Актив-банк" неплатоспроможним.

"Схеми" з’ясували, що напередодні банкрутства банку подружжя продало заставлену Клюєвами будівлю на Подолі за 60 млн грн. Це вдвічі дешевше її заставної вартості за іпотечним договором "Укрексімбанку".

Для оцінки вартості нерухомості "Актив-банк" Маркарової-Волинця найняв фірму "Істерн консалтинг груп", якою Маркарова керувала раніше.

Покупцем виявилася фірма "Синонім", співвласницею якої, за даними реєстру юридичних осіб, на той час була Маркарова.

Також журналісти з'ясували, що замість 60 млн грн фірма "Синонім" переказала "Актив-банку" за нерухомість лише 16 млн грн.

Будинок на Подолі міг бути проданий лише зі згоди "Укрексімбанку". Державний банк для продажу будівлі поставив три умови, серед яких вартість будівлі не нижче 130 млн грн.

Жодна з умов, як з'ясували "Схеми", не була виконана "Актив-банком".

Після тогобудівля на Борисоглібській була продана, "Укрексімбанк" почав судитися за заставне майно. Суди тягнуться з 2015 року дотепер.

Оксана Маркарова переконує, що на момент придбання будівлі вона вийшла зі складу акціонерів "Актив-банку" та зі складу засновників компанії-покупця будинку на Борисоглібській.

Зміни в реєстрі, за її словами, були внесені пізніше.

Водночас міністерка підтвердила, що її чоловік - один з акціонерів банку в будинку на Борисоглібській, і його банк орендує в ньому приміщення.

Сама Маркарова орендує в цьому ж будинку офіс для Музею Преси Вахтанга Кіпіані.

Реакція Маркарової на розслідування "Схем": "Сьогодні шанована мною програма Схеми вийшла з розслідуванням, з якого можна зробити висновок, незважаючи на надані мною коментарі та документи, що приміщення...нібито куплене мною.

Це не так.

Під час короткого володіння і управління мною банком до березня 2014 року він не був визнаним ні проблемним, ні неплатоспроможним...

Приміщення на Подолі було продано відповідно до законодавства разом із юридичними компаніями. Я знаю про цей продаж, але не маю до нього жодного відношення...

Все майно належне мені та моєму чоловіку вказую в своїх електронних деклараціях..."

Українська правда