Новини 24 жовтня: продаж Vodafone, сміливе зниження облікової ставки, ривок у рейтингу Doing business

Про продаж Vodafone. Антимонопольний комітет дав дозвіл компанії Bakcell з Азербайджану купити другого за величиною мобільного оператора в Україні - "Водафон Україна".

Про сміливе зниження облікової ставки. Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку на 1 процентний пункт до 15,5% річних.

Про ривок у рейтингу Doing business. Україна посіла 64-ту сходинку в рейтингу інвестиційної привабливості Doing business-2020, покращивши позицію минулого року на 7 пунктів.

Про борг Укртатнафти. Верховний суд Росії відхилив касаційну скаргу України на рішення про стягнення 112 мільйонів доларів плюс відсотки на користь російської компанії "Татнєфть" через втрату частки в "Укртатнафті".

Про зростання акцизу на автогаз. У робочих групах профільних парламентських комітетів обговорюється зміна податкового навантаження на нафтопродукти, що передбачає різке зростання ставок акцизів на скраплений газ.

Про продовження транзиту. Для виконання зобов'язань перед міжнародними партнерами Газпром має прокачати через Україну щонайменше 50 мільярдів кубометрів газу в наступному році, вважає НБУ.

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