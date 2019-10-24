Суд РФ зобов'язав Україну виплатити 112 мільйонів доларів за "Укртатнафту"
Верховний суд Росії відхилив касаційну скаргу України на рішення про стягнення 112 мільйонів доларів плюс відсотки на користь російської компанії "Татнєфть" через втрату частки в "Укртатнафті".
Про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на матеріали суду.
Український Мін'юст в оскарженні вказував на порушення судами норм матеріального та процесуального права.
Верховний суд РФ прийшов до висновку, що підстав для перегляду вищезазначених рішень немає.
Нагадаємо:
Як повідомлялося, в грудні 2007 року після втрати оперативного і корпоративного контролю над "Укртатнафтою" в результаті рейдерського захоплення, компанія "Татнєфть" ініціювала розгляд в Міжнародному комерційному арбітражі в Парижі проти держави Україна.
29 липня 2014 року арбітраж виніс рішення на користь російської компанії.
Сумарні претензії "Татнєфті" становили 2,4 млрд доларів. У підсумковому рішенні МКА знизив розмір компенсації до 112 млн доларів плюс відсотки.
29 листопада 2016 року Апеляційний суд Парижа залишив в силі два арбітражних рішення, що зобов'язують Україну виплатити ПАТ "Татнєфть" 112 млн доларів компенсації, а також відсотки.
На кінець 2016 року розмір компенсації з урахуванням відсотків досяг 144 млн доларів і "Татнєфть" почала добиватися стягнення активів України в юрисдикціях США, Великобританії і Росії.
З 2016 року аналогічний позов до держави Україна пред'явила Республіка Татарстан, яка на момент захоплення "Укртатнафти" володіла 28,8% підприємства. Початковий розмір затребуваної компенсації - 300 млн доларів, слухання у справі заплановані на початок травня 2018 року.
"Укртатнафта" - найбільший НПЗ в Україні з проектною потужністю 18,6 млн т нафти в рік. На даний момент реальна потужністю оцінюється в 7 млн т, однак завантаження заводу в останні роки не перевищує 2,5 млн т.
У жовтні 2007 року оперативний контроль над "Укртатнафтою" встановила група "Приват". Переробка нафти в 2017 році становила 2 473 тис. т, що на 12,7% більше, ніж в 2016 р. У 2017 г. "Укртатнафта" отримала рекордний для себе збиток 2,4 млрд грн.
Економічна правда
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