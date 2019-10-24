Новий кодекс про банкрутство запрацював: що він змінює для власників, топ-менеджерів і фізосіб

З 21 жовтня запрацював новий кодекс про банкрутство. Що це дасть бізнесу, як змінить життя власників, топ-менеджерів і фізосіб, і чому від цього виграє ринок кредитування.(рос)

Компания, которая не платит по счетам, рано или поздно оказывается под угрозой банкротства. И тогда ее ожидает долгий судебный процесс, который заканчивается в лучшем случае санацией, а в худшем — ликвидацией.

Это непростая процедура и раньше кредиторы руководствовались законом, который был принят еще в 1992 году, а затем многократно и хаотично дополнялся.

С 21 октября наконец начал действовать новый Кодекс по процедурам банкротства.

Что же поменяется в отношениях между должниками и кредиторами?

Кто инициирует банкротство

Инициирование процедуры банкротства заметно упростилось.

Если ранее для начала процедуры банкротства требовалась подтвержденная задолженность на уровне минимум 300 минимальных зарплат, то теперь этот лимит отменен, а, значит, начать процедуру будет значительно легче.

При этом необходимо оплатить услуги арбитражного управляющего, стоимость которых равна трехкратной минимальной зарплате — 12,5 тыс гривень.

В то же время повышается ответственность топ-менеджмента.

Если, к примеру, погашение задолженности перед одним кредитором не позволяет предприятию выполнять финансовые обязательства перед другими, руководитель предприятия-должника обязан в течение месяца обратиться в хозяйственный суд для открытия дела о банкротстве.

Если же он этого не сделает, ему придется нести солидарную ответственность перед кредиторами. Loading...

Ответственность собственников

Ужесточение коснулось не только наемных менеджеров. Если банкротство компании произошло по вине собственников, они также несут финансовую ответственность перед кредиторами.

Собственникам обанкротившихся предприятий теперь придется искать средства для погашения долгов даже в том случае, если имущества предприятия для этого недостаточно.

Повышение уровня ответственности владельцев компании и ее топ-менеджмента можно считать значительным шагом вперед. Украинскому бизнесу станет гораздо проще привлекать финансирование, в том числе и из-за рубежа.

Возможность получить кредиты, обанкротить предприятие и не вернуть деньги не добавляет локальным игрокам привлекательности в глазах западных банков. Ведь они прекрасно помнят примеры двух крупных агрохолдингов и одной из ведущих авиакомпаний страны.

Если собственник несет солидарную ответственность за банкротство, то отношения с финансовыми учреждениями будут строиться уже на прозрачной основе. Соответственно банки будут охотнее выдавать кредиты под более выгодные для бизнеса проценты.

(Не)зависимый распорядитель имущества

На фоне повышения уровня ответственности руководства и акционеров новый кодекс несколько ослабил позиции арбитражного управляющего. Если ранее отстранить его мог только суд, то теперь такую возможность получил комитет кредиторов.

Такое новшество можно скорее считать минусом, нежели плюсом, поскольку степень независимости управляющего заметно уменьшается, и более убедительные взыскатели смогут повернуть дело в выгодное для себя русло.

С другой стороны, нововведения дисциплинируют арбитражных управляющих. Для каждой из процедур теперь установлены предельные сроки, и их нарушение может, в том числе, послужить причиной для их отстранения.

Более того, новый кодекс не позволяет затягивать процесс банкротства, как это было ранее.

До этого на процедуру распоряжения имуществом отводилось до 115 дней, но при этом мотивированное ходатайство распорядителя имущества, кредиторов или должника могло продлить рассмотрение дела еще на два месяца. А апелляционные или кассационные жалобы увеличивали эти сроки еще сильнее.

Новый кодекс дает возможность кредиторам и арбитражному управляющему принять все необходимые меры по распоряжению имуществом в течение 170 дней.

Если же эти сроки нарушаются, то суд может действовать по своему усмотрению: например, принять постановление о признании должника банкротом и открыть процедуру ликвидации должника.

Более того, дело невозможно остановить ни апелляционной, ни кассационной жалобой. Теперь процессы управления активами неплатежеспособной компании и судебное производство будут двигаться параллельно.

Банкротство физлиц

Ранее законодательство предусматривало возможность признания банкротом физического лица-предпринимателя. Новый кодекс прописывает принципиально новую процедуру для физлиц в принципе.

Такую процедуру можно запустить, если задолженность физлица составляет 30 минимальных заработных плат — 125,2 тыс гривень. Инициировать процедуру может лишь само физическое лицо.

Далее события могут разворачиваться по двум сценариям: реструктуризация или погашение долгов.

В первом случае — комитет кредиторов вырабатывает совместно с должником график выплат. Во втором — для выполнения обязательств приходится прибегать к продаже имущества физического лица.

При этом кредиторы не имеют право претендовать на объекты недвижимости, которые являются единственным местом проживания должника. Но и здесь есть определенные ограничения.

Площадь квартиры в такой ситуации не должна превышать 60 кв м, а частного дома — 120 кв м. Кроме того, данное имущество не должно являться предметом обеспечения.

Рост кредитования

Кодекс о банкротстве также может дать новый импульс рынку кредитования. Осенью следующего года — через год после вступления кодекса в действие — утратит силу мораторий на взыскание залоговой недвижимости по валютным кредитам.

И тогда банки, которые вернут своё право взыскивать имущество по кредитам, подпадающим под мораторий, будут гораздо охотнее финансировать как потребителей, так и юрлиц.

О " пробелах"

Кодекс несомненно имеет ряд преимуществ по сравнению с устаревшим законом. При этом, как это часто бывает с новым законодательством, не все моменты до конца урегулированы или являются однозначно понятными.

В частности, статья 28 дает возможность комитету кредиторов отстранять арбитражного управляющего без каких-либо оснований, несмотря на то, что он может действовать строго в рамках полномочий и процедуры. Это может усложнить и без того непростой процесс. Читайте також Банкрутство фізособи: хто може скористатися і як запустити процедуру Що загрожує реформі банкрутства?

Помимо этого, хозяйственный суд, который ведет дело о банкротстве, рассматривает абсолютно все имущественные споры, в которых участвует должник.

С одной стороны, это хорошо, так как не нужно распыляться на несколько судов. Но в то же время, не нужно забывать, что дело будет рассматриваться по месту регистрации неплатежеспособного субъекта, а не кредитора. В связи с этим кредиторам будет технически сложнее участвовать в процессе или других спорах против должника.

Не до конца понятны суть и полномочия саморегулирующей организации арбитражных управляющих, которая бы контролировала работу распорядителей имущества. При этом контроль со стороны государственного органа по вопросам банкротства никто не отменял.

И, наконец, самое главное. Чтобы собственник нес солидарную ответственность за неплатежеспособность компании, необходимо доказать его вину.

Новый кодекс не предусматривает четких критериев вины, и в таком случае, скорее всего, придется руководствоваться скудной правоприменительной практикой по статье 219 Уголовного кодекса "Доведение до банкротства".

А это значит, что судебные разбирательства с собственником в нынешних реалиях могут длиться годами. Ответы на неурегулированные вопросы будет давать судебная практика.

Дмитрий Донец, партнер PwC Legal в Украине