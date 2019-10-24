Нацбанк знизив облікову ставку до 15,5% річних

Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку до 15,5% річних із 25 жовтня 2019 року.

Про це заявив голова НБУ Яків Смолій 24 жовтня під час брифінгу щодо рішень Правління Національного банку з монетарної політики.

За словами глави Нацбанку, НБУ продовжує цикл пом'якшення монетарної політики, оскільки бачить тенденцію уповільнення інфляції до цілі 5%.

Зазначимо, що зміна облікової ставки є важливим сигналом для визначення банками процентних ставок за вкладами і позиками.

Вона впливає на вартість кредитів, що надаються Нацбанком комерційним банкам. Чим вона вища, тим дорожче обходяться банкам позики рефінансування, тим дорожче вони пропонують власні кредити, тим менше позичальників оформляють позики.

Зниження кредитування фізосіб приводить до того, що зменшується платоспроможний попит на товари і послуги, що часто купуються в кредит. Відповідно, виробники і продавці утримуються від нарощування виробництва та підвищення цін через низький попит.

Політика таргетування інфляції, якої дотримується Національний банк України, - це заходи, які приймає держава, щоб запобігти сильній інфляції та утримати контроль над рівнем цін в країні.

Нагадаємо:

Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку до 16,5% річних з 6 вересня 2019 року.

НБУ розраховує знизити облікову ставку до 8%.

Економічна правда