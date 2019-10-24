Акциз на автогаз може вирости в 2,5 рази

У робочих групах профільних парламентських комітетів обговорюється зміна податкового навантаження на нафтопродукти, що передбачає різке зростання ставок акцизів на скраплений газ.

Про це повідомляє enkorr з посиланням на власні джерела.

За оцінками "Консалтингової групи А-95", в разі реалізації пропозиції ціна автогазу може вирости на 5,5 грн/л (виходячи з поточного курсу і котирувань), дизпального - на 80 коп./л. У той же час бензин може подешевшати на 60 коп./л.

Повідомляється, що ще одним робочим варіантом розглядалася єдина ставка акцизу на дизельне пальне і бензин на рівні 200 євро/тис. л, а на скраплений газ - 160 євро/тис. л, однак цей проект був відхилений.

За інформацією ЗМІ, ініціатором перегляду ставок, як і раніше, виступає ПАТ "Укртатнафта", яка належить Ігорю Коломойському.

Нагадаємо, що Укртатнафа в червні 2018 р запропонувала встановити єдину ставку акцизу на бензин і дизельне пальне на рівні 164 євро/тис. л, а на скраплений газ підняти до 87 євро/тис. л.