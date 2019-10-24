Газпрому доведеться прокачувати газ через Україну в наступному році — Нацбанк

Для виконання зобов'язань перед міжнародними партнерами Газпром має прокачати через Україну щонайменше 50 мільярдів кубометрів газу в наступному році.



Про це повідомив заступник голови Нацбанку Дмитро Сологуб під час брифінгу.

Нацбанк не виключає, що Росія може припинити транзит свого газу до Європи через Україну, проте там вважають, що таке припинення буде тимчасовим.

"Дійсно може бути сценарій, що протягом якогось проміжку у 2020 році Росія може припинити транзит свого газу через територію України… Ми виходимо з того, які наразі є контрактні зобов'язання у Газпрому, які обсяги у сховищах газу і коли нові (направлені в обхід України - ЕП) газопроводи будуть введені в дію.

Враховуючи всі ці фактори, для того, щоб виконати свої зобов'язання Газпрому доведеться прокачати через Україну щонайменше 50 мільярдів кубометрів газу", — повідомив Сологуб.

Водночас у НБУ зазначили, що тимчасове припинення транзиту російського газу не повинне відобразитися на економіці України.



Нагадаємо:



Наступний раунд тристоронніх переговорів на політичному рівні між Єврокомісією, Росією та Україною щодо довгострокового транзиту газу після 2019 року відбудеться наприкінці жовтня.

Сторони мають узгодити: у який спосіб відображати енергетичні правила ЄС у майбутній рамковій угоді; належну тривалість майбутнього контракту; необхідні обсяги із можливою варіативністю; тарифи.