Doing Business-2020. Завдяки чому Україна піднялася в рейтингу на 64 сходинку

ЕП разом із Спілкою українських підприємців пояснює, за якими показниками Україна виросла в рейтингу і завдяки чому може зробити кардинальний ривок в майбутньому.

Україна стрибнула на сім сходинок вгору в одному з найважливіших міжнародних рейтингів. 64 місце — так високо країна в Doing Business не піднімалася ще ніколи.

Від початку розрахунку рейтингу у 2006 році Україна посідала в ньому не найкращі позиції. Лише у 2015 році країна потрапила до першої сотні.

Найнижчу позицію Україна мала у 2012 році — 152 місце із 183-х. Рік тому країна досягла найвищої позиції — 71 місця серед 190 країн.

Нинішній результат непоганий, але не найкращий навіть серед країн пострадянського простору. Литва перебуває на 11 місці, Естонія — на 18-му, Латвія — на 19-му, Казахстан — на 25-му, РФ — на 28-му, Молдова — на 48-му, Білорусь — на 49-му.

Які місця Україна посідала в Doing Business у 2006-2020 роках

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 124 128 139 145 142 145 152 137 112 96 83 80 76 71 64

Про Doing Business. Рейтинг дає можливість оцінити легкість ведення бізнесу за десятьма основними показниками та дозволяє порівнювати країни між собою. Це не просто експертне дослідження, а й реалістичне. У ході створення рейтингу до уваги беруться не лише нормативно-правові акти, ухвалені країною протягом року. Важливе місце посідають ще й висновки підприємців про реальну дію законодавчих змін. Це своєрідний "декалог" міжнародного інвестора, маркери базових умов безпеки для інвестицій та захисту інтересів бізнесу. Рейтинг впливає на рішення бізнесменів щодо доцільності інвестицій у країну.

За даними Світового банку, позитивні зміни стосуються п'ятьох з десяти показників України. Більш детально на прохання ЕП це пояснили аналітики Спілки українських підприємців (СУП).

Де Україна зростала

+ Отримання дозволів на будівництво (з 30-го на 20 місце)

Україна спростила процес отримання дозволів на будівництво: усунула вимогу про наймання зовнішнього спостерігача і запровадила систему онлайн-повідомлень.

Крім цього, отримання дозволу на будівництво стало менш дорогим завдяки зменшенню пайового внеску.

+ Підключення до електромереж (із 135-го на 128 місце)

Україна спростила умови отримання електроенергії завдяки оптимізації випуску технічних умов і впровадженню системи географічної інформації.

Крім цього, країна підвищила надійність енергопостачання, запровадивши механізм компенсації за відключення електроенергії.

+ Реєстрація власності (з 63-го на 61 місце)

Україна спростила реєстрацію власності завдяки підвищенню прозорості системи управління земельними ресурсами.

+ Захист міноритарних інвесторів (із 72-го на 45 місце)

Україна посилила захист міноритарних інвесторів, вимагаючи більш докладного розкриття даних про операції компаній із зацікавленими сторонами, які можуть бути пов'язані з мажоритарними власниками.

+ Міжнародна торгівля (із 78-го на 74 місце)

Україна скоротила час на імпорт завдяки спрощенню вимог сертифікації відповідності для автозапчастин.

– Отримання кредитів (з 32-го на 37 місце)

Україна поліпшила доступ до кредитної інформації шляхом створення державного кредитного реєстру в Нацбанку. Загалом реформа позитивна, але через більше зростання інших держав за цим компонентом Україна "просіла".

– Реєстрація бізнесу (з 56-го на 61 місце)

– Забезпечення виконання контрактів (з 57-го на 63 місце)

– Оподаткування (з 54-го на 65 місце)

– Вирішення питань неплатоспроможності (із 145-го на 146 місце)

Що не враховано в рейтингу

Кодекс з процедур банкрутства набув чинності 21 жовтня 2019 року і дасть підвищення у рейтингу-2021 в індикаторі "Вирішення питань неплатоспроможності".

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Що зроблено парламентом і буде враховано пізніше

По-перше, 20 вересня 2019 року Верховна Рада ухвалила проект закону №1059 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні".

Він покращує такі індикатори: отримання кредитів, отримання дозволів на будівництво, забезпечення виконання контрактів, вирішення питань неплатоспроможності, реєстрація власності, захист міноритарних інвесторів, реєстрація підприємств.

Сукупно це дасть щонайменше 15 позицій угору по всьому рейтингу.

По-друге, Верховна Рада 4 жовтня 2019 року схвалила закони, які запроваджують єдиний рахунок для сплати податків і зборів та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування з 1 січня 2021 року.

Сукупно це дасть щонайменше дев'ять позицій в індикаторі "Оподаткування".

По-третє, 2 жовтня Верховна Рада ухвалила проект закону №1048 "Про внесення змін до Митного кодексу щодо деяких питань функціонування авторизованих економічних операторів".

Документ забезпечує спрощення митних формальностей для підприємств з високим ступенем довіри. Це відбуватиметься через створення авторизованого економічного оператора, як у ЄС, з перспективою їх взаємного визнання.

Сукупно це дасть щонайменше 25 позицій в індикаторі "Міжнародна торгівля".

По-четверте, 3 жовтня парламент ухвалив проект закону №1052 "Про внесення змін до закону "Про будівельні норми" щодо вдосконалення нормування у будівництві".

Сукупно це дасть щонайменше одну позицію в індикаторі "Отримання дозволів на будівництво".

По-п'яте, 3 жовтня ухвалений проект закону щодо захисту права власності. Він передбачає усунення основних юридичних прогалин, які створюють проблеми власникам нерухомості та бізнесу.

Закон передбачає припинення діяльності акредитованих суб'єктів, запровадження обов'язковості нотаріального посвідчення договорів про відчуження корпоративних прав, запровадження принципу одночасності вчинення нотаріальної дії та державної реєстрації прав, підвищення відповідальності за порушення реєстраційних процедур.

Передбачається, що з ухваленням закону знизиться кількість рейдерських захоплень нерухомого майна та корпоративних прав, скоротяться витрати громадян та бізнесу на захист власності від протиправних посягань.

Сукупно це дасть одну позицію в індикаторі "Реєстрація власності" та одну позицію в індикаторі "Реєстрація бізнесу".

Як зробити кардинальний ривок в Doing Business

Реєстрація підприємств

Перше. Запровадити онлайн-реєстрацію товариств з обмеженою відповідальністю винятково із спрощеною авторизацією особи (використання ID-паспорта, Bank ID).

Друге. Ввести реєстрацію суб'єкта господарювання платником податку на додану вартість протягом дня.

Третє. Скасувати попереднє подання повідомлення про працевлаштування працівників.

Підключення до електромереж

Перше. Встановити безплатне підключення до електромереж.

Друге. Зробити публічний доступ до наявних потужностей.

Третє. Забезпечити можливість подавати заяви для підключення онлайн.

Реєстрація власності

Перше. Сформувати і внести документи на право власності на землю та нерухомість в електронний реєстр.

Друге. Об'єднати реєстри прав власності на нерухомість та землю в один.

Третє. Запровадити адміністративне оскарження дій та рішень державних реєстраторів щодо реєстрації нерухомого майна та земельних ділянок. Орган, який буде розглядати такі скарги, слід відокремити від Мін'юсту та Державного земельного кадастру.

Четверте. Надати можливість громадянам та бізнесу оформляти договори купівлі-продажу нерухомості у центрах надання адміністративних послуг.

Отримання кредитів

Відкрити публічний доступ до реєстру обтяжень рухомого майна з можливістю перегляду історії змін та надання кредитним бюро інформації, яка надходить від підприємств роздрібної торгівлі та організацій з надання комунальних послуг.

Оподаткування

Перше. Зменшити ставки податків на фонд зарплати.

Друге. Замінити податок на прибуток податком на виведений капітал.

Забезпечення виконання контрактів

Перше. Запровадити подання позовів, пояснень та клопотань через спеціальну електронну платформу.

Друге. Ухвалити закон про медіацію.

Третє. Ввести фінансовий стимул для звернення до послуг медіації.

Вирішення неплатоспроможності (банкрутство)

Надати можливість кредиторам фінансувати боржника для відновлення його платоспроможності.

Отримання дозволів на будівництво

Забезпечити отримання технічних умов та обмежень у "єдиному вікні", наприклад, у центрі надання адміністративних послуг.

Міжнародна торгівля

Скоротити час на імпорт та експорт.