АМКУ дозволив азербайджанцям купити у росіян "Vodafone Україна"

Антимонопольний комітет дав дозвіл компанії Bakcell з Азербайджану купити другого за величиною мобільного оператора в Україні - "Водафон Україна".

Про це ЕП повідомив голова АМКУ Юрій Терентьєв.

"Дали дозвіл ТОВ "Бакселл" на покупку "Водафон Україна", - сказав він.

"Антимонопольний комітет надав дозвіл ТОВ "BAKCELL" (м. Баку, Азербайджан) на опосередковане придбання акцій компанії "Preludium B.V." (м. Амстердам, Нідерланди), що забезпечує перевищення 50% голосів у вищому органі управління компанії.

Це дозволить азербайджанській компанії набути опосередкований контроль над українським мобільним оператором, відомим під брендом "Vodafone", - йдеться в повідомленні на сайті АМКУ.

Компанія Bakcell - оператор мобільного зв'язку та провідний провайдер мобільного інтернету в Азербайджані. Вона була заснована в 1994 році і була спільним підприємством уряду і приватної ізраїльської компанії GTIB.

Наразі у відкритих джерелах немає точних відомостей, хто є основним власником Bakcell.

Мережа Bakcell, що складається з понад 7,5 тис базових станцій, охоплює 93% території (за винятком окупованих територій) і 99% населення Азербайджану. Компанія обслуговує понад 3 млн осіб.

Vodafone Ukraine обслуговує 19,7 млн ​​абонентів. Чистий прибуток "ВФ Україна" в 2018 році становив 1,8 млрд грн, дохід - 12,8 млрд грн.

Компанія входить до групи МТС (через дві проміжні юрособи - люксембурзьку Allegretto Holding S.a.r.l. і нідерландську Preludium B.V.), в якій мажоритарним акціонером є російський бізнесмен Володимир Євтушенков.

Бізнес МТС в Україні керівник аналітичного департаменту Concorde Capital Олександр Паращій недавно оцінював в 1,2-1,3 млрд доларів.

Економічна правда