Новини 3 вересня: дилема з "боргом Яресько", ціни на газ, Ощадбанк

Про дилему з реструктуризованим боргом Яресько. Якщо уряд виконає план по зростанню економіки, то лише у 2020-2026 Україна буде вимушена заплатити 9 мільярдів доларів тримачам варантів, які були випущені на суму 3,24 мільярда доларів.

Про експансію Wizz Air. Лоукостер Wizz Air заявив про відкриття 15 нових маршрутів з польских Варшави, Кракова і Гданська з літа 2020 року.

Про зарплати. На 1 пропозицію про роботу у профсфері "Робітничий персонал" у липні 2019 року припадало 1 резюме, хоча аналіз бази вакансій показує, що роботодавці готові пропонувати таким спеціалістам конкурентоспроможні зарплати.

Про електромобілі. Світові продажі електромобілів у липні впали вперше в історії після того, як Китай скоротив субсидування їх покупок.

Про ціни на газ. Ціни на природний газ в Європі опустились до десятирічного мінімуму та продовжать знижуватися, оскільки поставники не мають наміру скорочувати поставки.

Про електронний документообмін. З 1 жовтня в Україні планують припинити паперовий документообмін між державними органами, а також оцифрувати всі існуючі документи.

Про експорт пшениці. Станом на кінець серпня Україна збільшила експорт м'якої пшениці до країн Євросоюзу більше ніж у 6 разів.







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