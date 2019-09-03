У разі стрімкого росту економіки Україні доведеться заплатити 9 мільярдів доларів кредиторам - експерт

Якщо уряд виконає план по зростанню економіки, то лише у 2020-2026 Україна буде вимушена заплатити 9 мільярдів доларів тримачам варантів, які були випущені на суму 3,24 мільярда доларів.

Про це у Facebook написав аналітик Сoncorde Capital Олександр Паращій.

"5% зростання економіки у 2020 і 7% щороку у 2021-2024. Я не вірю, хоча не виключаю, що це можливо. Іноземні інвестори теж не вірять – і це добре. Бо якщо уряд серйозно бачить перспективи такого зростання, то йому потрібно якнайшвидше іти в гості до іноземних інвесторів, які тримають наші ВВП-варанти, і пропонувати обмін на інші цінні папери (наприклад, на єврооблігації з фіксованою ставкою купона і довгим строком погашення)", - заявив він.

За його словами, зараз варанти торгуються лише по 88% від номіналу.

"Тобто теоретично їх можна було би сьогодні викупити за 2,85 млрд доларів, - і тоді не мати проблем з імовірною сплатою 9 мільярдів доларів лише у наступні сім років. А чим ближчими будуть перспективи українського економічного дива (за умови, якщо воно буде), тим дорожче нам той викуп обійдеться.

На практиці, навряд чи Україні вдасться умовити іноземців сьогодні викупити/обміняти варанти по 88% від номіналу - доведеться щось доплатити", - пояснив експерт.