У разі стрімкого росту економіки Україні доведеться заплатити 9 мільярдів доларів кредиторам - експерт
Якщо уряд виконає план по зростанню економіки, то лише у 2020-2026 Україна буде вимушена заплатити 9 мільярдів доларів тримачам варантів, які були випущені на суму 3,24 мільярда доларів.
Про це у Facebook написав аналітик Сoncorde Capital Олександр Паращій.
"5% зростання економіки у 2020 і 7% щороку у 2021-2024. Я не вірю, хоча не виключаю, що це можливо. Іноземні інвестори теж не вірять – і це добре. Бо якщо уряд серйозно бачить перспективи такого зростання, то йому потрібно якнайшвидше іти в гості до іноземних інвесторів, які тримають наші ВВП-варанти, і пропонувати обмін на інші цінні папери (наприклад, на єврооблігації з фіксованою ставкою купона і довгим строком погашення)", - заявив він.
За його словами, зараз варанти торгуються лише по 88% від номіналу.
"Тобто теоретично їх можна було би сьогодні викупити за 2,85 млрд доларів, - і тоді не мати проблем з імовірною сплатою 9 мільярдів доларів лише у наступні сім років. А чим ближчими будуть перспективи українського економічного дива (за умови, якщо воно буде), тим дорожче нам той викуп обійдеться.
На практиці, навряд чи Україні вдасться умовити іноземців сьогодні викупити/обміняти варанти по 88% від номіналу - доведеться щось доплатити", - пояснив експерт.
"На випуску варантів ми умовно "зекономили" на сьогодні десь 4,17 млрд доларів (насправді, зекономили значно менше, бо треба враховувати, що за випуск варантів ми "заплатили" вищою ставкою по облігаціям, які були випущені в результаті реструктуризації 2015 року).
3,24 млрд боргу нам "тимчасово списали", що дало змогу нам ще зекономити на відсотках з 2015 року десь 0,93 млрд. Це означає, що на сьогодні, якщо ми поміняємо варанти інвесторам на інші цінні папери у сумі меншій, ніж 4,17 млрд. доларів (або 129% від номіналу варантів), - то "боргову операцію" можна буде вважати успішною", - додав Паращій.
За словами експерта, якщо інвестори уже сьогодні повірять у стрімке зростання економіки, "то вони не погодяться обміняти варанти дешевше, ніж на 6-7 млрд доларів (а це вже більше 185% від номіналу варантів)".
"Тому бігти до інвесторів треба швидко. Поки не повірили і не задерли ціни. А можна і не бігти - якщо наш уряд не вірить у свої прогнози. Або якщо не вірить, що він "доживе" до великих виплат по варантам", - підкреслив Паращій.
Варрант — це цінний папір, що дає власникові право купувати пропорційну кількість акцій за обумовленою ціною протягом певного проміжку часу, як правило, за нижчою в порівнянні з поточною ринковою ціною.
Нагадуємо:
Україна і Комітет кредиторів в 2015 році досягли угоди про реструктуризацію частини державного боргу загальним обсягом 18 мільярдів доларів.
Реструктуризація передбачає повне списання 3 мільярдів доларів, відстрочку платежів по тілу кредиту в сумі 8,5 мільярда доларів на 4 роки, а також фіксування ставки купона за всіма бондами на рівні 7,75% річних.
Україна випустила ВВП–варранти на суму списаних кредиторами єврооблігацій.
За умовами випуску VRI (реструктуризовані борги України), інвестори претендують на частину приросту реального ВВП (з урахуванням інфляції), що перевищить показник в 3% в 2019-2038 роках, за умови, що номінальний ВВП (без урахування інфляції) перевищить 125,4 млрд доларів.
У червні член команди Зеленського Данило Гетманцев пропонував викупити ВВП–варранти, випущені під час "реструктуризації Яресько".
Новий уряд планує зростання економіки на 40% за 5 років.
Прем'єр-міністр Олексій Гончарук, коментуючи питання про те, що Україні доведеться платити додаткові кошти за зовнішнім держборгом у разі стрімкого економічного зростання, 2 вересня заявив, що "боятися економічного зростання з огляду на те, що треба виконувати якісь зобов'язання - неадекватний підхід".
Економічна правда
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