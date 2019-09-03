Wizz Air відкриває 15 нових маршрутів із Польщі

Лоукостер Wizz Air заявив про відкриття 15 нових маршрутів з польских Варшави, Кракова і Гданська з літа 2020 року.

Про це повідомляється на сайті компанії.

Зокрема, угорський лоукостер буде виконувати перельоти з Варшави на Тенеріфе (Іспанія), в Болонью (Італія), Мадрид (Іспанія) і Турку (Фінляндія). Із Кракова - в Тронхейм, Берген, Ставангер, Гаугесун, Тромсе (Норвегія), Верону, Мілан-Мальпенса, Болонью (Італія), Барселону (Іспанія), Лондон-Гатвік (Велика Британія). З Гданська - в Барі.

Зазначається, що відкриття нових рейсів та збільшення частот на існуючих маршрутах стане можливим завдяки базуванню в Польщі додаткових чотирьох літаків.

"Розширюючи свою діяльність, Wizz Air створює понад 160 додаткових робочих місць та матиме команду з понад 1100 спеціалізованих екіпажів, що базуються в Польщі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаэмо:

Угорська компанія Wizz Air на початку листопада 2019 року повернеться в аеропорт Одеса і запустить шість нових рейсів до міст Німеччини, Польщі та Словаччини.

Економычна правда