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Wizz Air відкриває 15 нових маршрутів із Польщі

Вівторок, 3 вересня 2019, 15:41

Лоукостер Wizz Air заявив про відкриття 15 нових маршрутів з польских Варшави, Кракова і Гданська з літа 2020 року.

Про це повідомляється на сайті компанії.

Зокрема, угорський лоукостер буде виконувати перельоти з Варшави на Тенеріфе (Іспанія), в Болонью (Італія), Мадрид (Іспанія) і Турку (Фінляндія). Із Кракова - в Тронхейм, Берген, Ставангер, Гаугесун, Тромсе (Норвегія), Верону, Мілан-Мальпенса, Болонью (Італія), Барселону (Іспанія), Лондон-Гатвік (Велика Британія). З Гданська - в Барі.

Зазначається, що відкриття нових рейсів та збільшення частот на існуючих маршрутах стане можливим завдяки базуванню в Польщі додаткових чотирьох літаків.

"Розширюючи свою діяльність, Wizz Air створює понад 160 додаткових робочих місць та матиме команду з понад 1100 спеціалізованих екіпажів, що базуються в Польщі", - йдеться у повідомленні.

 

Нагадаэмо:

Угорська компанія Wizz Air на початку листопада 2019 року повернеться в аеропорт Одеса і запустить шість нових рейсів до міст Німеччини, Польщі та Словаччини.

Економычна правда

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