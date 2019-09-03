З 1 жовтня в Україні скасують паперовий документообмін між органами - Дубілет

З 1 жовтня в Україні планують припинити паперовий документообмін між державними органами, а також оцифрувати всі існуючі документи.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав міністр Кабінету міністрів і радник глави СБУ Дмитро Дубілет.

"Кожного місяця держоргани шлють один одному через загальні і спеціалізовані поштові служби десятки, якщо не сотні тисяч паперових документів. З 1 жовтня ми маємо намір це припинити", - написав Дубілет.

Він зазначив, що 4 вересня планує винести це рішення на засідання Кабміну, пояснивши, що "інфраструктура для цього є, не було лише політичної волі".

Також міністр уточнив, що поки що мова йде тільки про докумементообмін, а не про документообіг, який має на увазі узгодження документів усередині держорганів.

Повна діджіталізація документообігу, зазначив Дубілет, це завдання на найближчі 1-2 роки.

Крім того, за його словами, на сьогоднішній день є низка документів, які поки не можна перевести в цифру через закони.

"Їх ми у вересні не чіпаємо. Ми їх ретельно проаналізуємо і теж оцифруємо, але для цього потрібно буде міняти закони. Сподіваюся, до кінця року внесемо в Раду пропозиції", - додав міністр.

На даному ж етапі планується "одним махом" перевести всі документи в цифру, "не розбираючись в їх суті", зазначив він.

"Однак, упевнений, 90% цих документів не потрібні самі по собі - ні в папері, ні в цифрі. Найближчим часом почнемо їх ревізію і випалювання. Краще, ніж електронний документ, може бути тільки неіснуючий документ", - резюмував міністр.

Нагадаємо:

30 липня президент Володимир Зеленський підписав указ "Про деякі заходи щодо поліпшення доступу фізичних та юридичних осіб до електронних послуг" і дав Кабміну кілька завдань щодо впорядкування роботи держреєстрів і послуг онлайн.

30 серпня "Укроборонпром" завершив перехід на електронний документообіг. Зазначається, що з моменту впровадження електронного документообігу час доставки листів від концерну до адресатів скоротилося від 2-5 діб до 1-2 годин, а узгодження документів прискорився до 2-3 годин.

Економічна правда