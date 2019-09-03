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Україна стала основним постачальником пшениці до ЄС

Вівторок, 3 вересня 2019, 16:28

Станом на кінець серпня Україна збільшила експорт м'якої пшениці до країн Євросоюзу більше ніж у 6 разів у порівнянні з показниками аналогічного періоду минулого року - з 29,7 тисячі тонн до 188,8 тисячі тонн.

Про це повідомляє УкрАгроКонсалт.

Зазначається, що це дозволило Україні стати основним постачальником м'якої пшениці у Євросоюз із часткою 42% у загальному обсязі імпорту.

Водночас, як повідомляється, обсяги закупівлі м'якої пшениці з Росії знизилися до 42,4 тис. тонн, а частка російської пшениці в загальному обсязі імпорту скоротилася з 32% роком раніше до майже 10%.

Усього в період із 1 липня до 25 серпня 2019 року імпорт пшениці країнами ЄС виріс на 11% - до 448 тис. тонн.

Нагадаємо:

За результатами 2018-2019 маркетингового року Україна експортувала рекордні 50,4 мільйона тонн зернових, зернобобових та борошна - на 10,5 млн тонн більше, ніж у минулому маркетинговому році.

Також нагадаємо, що Україна в 2018 календарному році експортувала зерна в грошовому вираженні на 7,2 мільярда доларів, що є рекордним показником.

Економічна правда

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пшениця експорт ЄС

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