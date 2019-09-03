Ціни на газ в Європі продовжать падати - Bloomberg

Ціни на природний газ в Європі опустились до десятирічного мінімуму та продовжать знижуватися, оскільки поставники не мають наміру скорочувати поставки.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на енерготрейдерів.

Зазначається, що пропозиція перевищує попит - на кінець серпня запаси у сховищах в північно-західній Європі, Італії та Австрії досягли 62,3 млрд кубометрів. Заповненість сховищ становить 94%.

"У вересні газові сховища у Північній Європі буду заповнені, що створює ризик для подальшого падіння рівня цін на газ", - заявив трейдер нідерландської газової компанії PZEM Нієк ван Коутерен.

За його словами, при подальшому зниженні ціни на газ деякі виробники газу будуть зменшувати обсяги постачання газу до Європи, але такі постачальники, як російський "Газпром", навпаки намагатимуться збільшити свою частку на ринку Європи, через що продовжуватимуть постачати великі обсяги газу.

"У "Газпромі" заявили, що в цьому році експорт газу в ЄС скоротиться до 192 млрд кубометрів - це на 4,5% нижче, ніж в рекордному 2018 році. При цьому середня вартість газу впаде на 13% в порівнянні з минулим роком, очікують в російській компанії.

Але знижувати обсяги поставок "Газпром" навряд чи стане", - йдеться у статті.

"Коли у нас є можливість, ми здійснюємо додаткові продажі. Частка ринку як така - не наша мета, а наслідок наших дій", - заявив заступник начальника департаменту "Газпром Експорт" Михайло Мальгін.

Економічна правда