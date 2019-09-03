Світові продажі електромобілів упали вперше в історії

Світові продажі електромобілів у липні впали вперше в історії після того, як Китай скоротив субсидування їх покупок.

Про це свідчать дані Sanford C.Bernstein, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Реалізація машин з електродвигунами впала на 14% - приблизно до 128 тисяч. У тому числі знизилися продажі в Китаї і Північній Америці, при цьому у Європі вони збільшилися", - зазначається у звіті аналітичної компанії.

Найбільш значні продажі в липні було зафіксовано у американської Tesla Inc. (близько 20 тис. машин) і китайської BYD Co. (близько 16 тис.), Далі йдуть німецька BMW (приблизно 9 тис.) і ще одна китайська компанія BAIC (близько 8 тис.).

У січні-липні глобальний електромобільний ринок виріс на 35%. За оцінкою експертів Sanford C.Bernstein, за підсумками всього поточного року підйом може становити 23-48% - відповідно до 2,4-2,9 млн машин, повідомило агентство Bloomberg.

"Як і очікувалося, темпи зростання ринку впали у липні на тлі скорочення субсидій. Незважаючи на передбачуване короткострокове ослаблення ринку в другому півріччі 2019 року, ми залишаємося позитивними щодо довгострокового попиту на електромобілі", - зазначається у звіті компанії.

Нагадаємо:

В Україні рекордно зріс попит на нові автомобілі - у серпні-2019 українці придбали на 12,5% більше нових авто, ніж це було рік тому.

Також повідомлялося, що імпорт авто в Україну за рік виріс в 3,4 рази

А 30 серпня президент Володимир Зеленський запропонував дати власникам "евроблях" ще 90 днів на розмитнення авто.

Також нагадаємо, що попит на електромобілі в Україні за півроку виріс на 58%.