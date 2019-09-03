Спеціальності держзначення: скільки готові платити роботодавці - дослідження

На 1 пропозицію про роботу у профсфері "Робітничий персонал" у липні 2019 року припадало 1 резюме, хоча аналіз бази вакансій показує, що роботодавці готові пропонувати таким спеціалістам конкурентоспроможні зарплати.

Про це свідчать результати дослідження hh.ua | grc.

Зазначається, що через брак охочих Міністерство освіти і науки продовжило прийом заяв до закладів профтехосвіти до 1 жовтня.

"Недобір спостерігається за багатьма напрямами, частина з яких входить до переліку спеціальностей державного значення. Слюсарі, машиністи, зварники, токарі тощо. Брак робітничого персоналу вже давно на порядку денному.

Непрестижність професій серед молодого покоління, активні міграційні настрої - все це призводить до того, що на 1 пропозицію про роботу у профсфері "Робітничий персонал" у липні 2019 року припадало 1 резюме. Хоча аналіз бази вакансій показує: роботодавці готові пропонувати таким спеціалістам конкурентоспроможні зарплати", - йдеться у результатах дослідження.



Зокрема, у пропозиціях про роботу для зварювальників протягом 2019 року найчастіше фігурували зарплати від 15 500 до 31 000 гривень - на них припадала майже половина (46%) усіх розміщених вакансій. Ще у кожній п’ятій ішлося про зарплату від 31 200 до 42 900 грн.

Серед пропозицій із найвищим рівнем заробітної плати (від 50 000 грн) - вакансії суднобудівних компаній. Від співробітників вимагають досвід роботи збирачем КМС не менше 3 років, наявність навичок роботи газовим різанням, уміння працювати з техдокументацією, у тому числі читати креслення, наявність посвідчення з газорізання і зварювання.

Для слюсарів зарплати нижчі. Оклад від 8 600 до 13 400 пропонувався у половині вакансій, ще у 28% - від 13 400 до 18 300 грн. Зазначається, що найбільші зарплати фігурували у вакансіях автомобільної галузі. Роботодавці, які шукали автослюсарів з досвідом роботи із автомобілями бізнес-класу і преміум-сегменту від 3 років, пропонували зарплату від 25 000 грн.

"Машиністам, яких найчастіше шукали компанії, що працюють у видобувній галузі, здебільшого були готові платити від 14 000 до 21 100 грн, ще у чверті пропозицій про роботу йшлося про оклад від 21 100 до 28 100 грн", - йдеться у дослідженні.



Підкреслюється, що найменша нижня межа зарплатної вилки серед аналізованих спеціальностей - у токарів: протягом 2019 року у 39% вакансій їм пропонували оклад від 5 000 до 10 000 гривень. Майже стільки ж пропозицій про роботу містили дані про зарплату від 10 000 до 20 000 грн.



"Незважаючи на те, що заробітні плати у цих робітничих спеціалізаціях досить конкурентоспроможні на ринку праці України, рівень конкуренції в них надзвичайно низький. Так, протягом 2019 року hh-індекс (співвідношення кількості резюме до кількості вакансій) становив 1,2 серед зварювальників, 0,6 - серед слюсарів, 0,9 - серед

машиністів та 0,7 - серед токарів.

За результатами 1 кварталу 2019 року у профсферах з найвищим рівнем конкуренції, таких як "Початок кар’єри", "Юриспруденція", "Мистецтво, медіа", hh-індекс становив 8-10 резюме на одну вакансію", - зазначають автори дослідження.

Економічна правда