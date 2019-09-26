Новини 26 вересня: переговори з МВФ, ринок землі, держоблігації

Про переговори з МВФ. За даними джерел ЕП, у переговорах України з Міжнародним валютним фондом про нову програму співпраці є помітний прогрес, однак остаточних домовленостей не досягнуто.

У Мінфіні заявили, що переговори в активній фазі.

Про ринок землі. 52% опитаних українців не підтримують скасування мораторію на продаж землі сільськогосподарського призначення, а 64% опитаних вважають, що це питання має вирішуватися на референдумі.

Про держоблігації. Портфель облігацій внутрішньої держпозики у власності іноземних інвесторів на 26 вересня досяг 97 мільярдів гривень.

Про кредити бізнесу. 77,2% кредитів, які банки видавали малому і середньому бізнесу, отримували підприємства, що входять до великих бізнес-груп.

Про тютюновий "картель". Сумарні штрафи, які Антимонопольний комітет може накласти на найбільших тютюнових виробників за монополізацію ринку компанією "Тедіс", можуть сягнути більше 10 мільярдів гривень.

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