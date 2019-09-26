52% українців не підтримують відкриття ринку землі - опитування

52% опитаних українців не підтримують скасування мораторію на продаж землі сільськогосподарського призначення, а 64% опитаних вважають, що це питання має вирішуватися на референдумі.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології 16-19 вересня 2019 року.

Позитивно ставляться до доручення президента Зеленського про скасування мораторію на продаж землі 35% опитаних, 13% не змогли відповісти на питання.

64% опитаних вважають, що це питання має вирішуватись тільки на всеукраїнському референдумі, а 26% - що це питання повинні вирішувати президент, Кабмін та Верховна Рада. 10% не змогли відповісти на запитання.

"Хоча більшість населення підтримує нову владу, скасування мораторію на продаж землі підтримує лише приблизно третина населення (35%), а 52%, фактично, проти скасування мораторію на продаж землі. За рік кількість противників продажу землі зменшилася, у листопаді 2018 проти продажу землі було 72%.

Можливо, це пов’язано з різницею у формулюванні запитань (у 2018 ми запитували "Якби сьогодні проводився референдум щодо питання купівлі/продажу земель сільськогосподарського призначення, як би Ви проголосували?"), можливо через збільшення підтримки дій Зеленського і нової влади його прихильниками, а можливо через зміну риторики щодо продажу землі на деяких популярних телеканалах і в Інтернеті", - заявив гендиректор КМІСу Володимир Паніотто.

Опитування провели методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. В ході опитування проведено 1500 інтерв'ю, похибка вибірки з імовірністю 0,95 не перевищує 2,6%.

Нагадаємо:

Кабінет міністрів затвердив законопроект про ринок землі і передав його на розгляд до парламенту.

Міністерство економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства опублікувало для обговорення законопроект щодо обігу земель сільськогосподарського призначення.

Відповідно до законопроекту, з 1 жовтня 2020 року скасовується заборона на продаж земель сільськогосподарського призначення.

Можливість купувати землю буде в українських фізичних та юридичних осіб, територіальних громад та держави.

Законопроектом передбачено переважне право орендаря на купівлю земельної ділянки.

Концентрація землі у власності визначена на рівні 15% області та 0,5% країни

Землі державної та комунальної власності будуть реалізовуватися на торгах. Стартова ціна продажу – нормативна грошова оцінка.

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Економічна правда