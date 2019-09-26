Інвестори вклали в українські держоблігації майже 100 мільярдів

Портфель облігацій внутрішньої держпозики у власності іноземних інвесторів на 26 вересня досяг 97 мільярдів гривень.

Про це свідчать дані Нацбанку.

За підрахунками регулятора, обсяг вкладень нерезидентів в українські державні облігації, в порівнянні з початком року, зріс на 90,6 млрд грн, або більш ніж у 15 разів.

Нагадаємо:

24 вересня на аукціонах з продажу облігацій внутрішньої державної позики Міністерство фінансів залучило до бюджету 13,2 мільярдів гривень, більшість цих облігацій мають термін обігу понад 5 років.

У Нацбанку пояснюють значне зміцнення гривні в останні місяці посиленням попиту на ОВДП, в тому числі з боку нерезидентів.

Економічна правда