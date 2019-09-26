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Переговори про нову програму МВФ в активній фазі - Мінфін

Четвер, 26 вересня 2019, 15:08

14-місячна програма Міжнародного валютного фонду Stand-by залишається чинною, переговори про нову програму перебувають в активній фазі.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

"Місія МВФ під головуванням Рона Ван Родена розпочала свою роботу у Києві 12 вересня і продовжує зустрічі з урядовцями згідно розкладу. Переговори між Україною та МВФ перебувають в активній стадії.

На сьогодні залишається чинною 14-місячна програма Stand-by. Її було розроблено як перехідну програму для сприяння макроекономічній стабільності України в період двох виборів: президентських та парламентських", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за час перебування в Києві місія МВФ "ознайомилася зі станом справ в Україні, планами уряду на найближчі кілька років та побажаннями щодо подальшої співпраці з Фондом".

"Порядком денним можливої підтримки з боку МВФ може стати Програма дій уряду, яку буде презентовано Кабінетом Міністрів 29 вересня 2019 року", - зазначили в Мінфіні.

Нагадаємо:

В переговорах України з Міжнародним валютним фондом про нову програму співпраці є помітний прогрес, однак остаточних домовленостей не досягнуто. 

Економічна правда

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МВФ Мінфін

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