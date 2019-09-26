77% кредитів малому бізнесу насправді йдуть великим бізнес-групам — НБУ

77,2% кредитів, які банки видавали малому і середньому бізнесу, отримували підприємства, що входять до великих бізнес-груп.

Про це повідомляє прес-служба Національного банку.

За даними НБУ, в серпні кредити малим і середнім підприємствам становили близько 56,2% від кредитного портфеля корпоративного сектора, з них середні - 24,2%, малі - 9,8%, мікро - 22,2%.

Кредити, надані контрагентам, які є частиною бізнес-груп, в МСП становлять 77,2%, а кредити фізосіб-підприємців надаються переважно непов'язаним з бізнес-групами контрагентам (86,1%).

Національний банк починає публікацію статистичних даних по кредитах великих, середніх, малих і мікро підприємств-юридичних осіб з урахуванням ознак їх приналежності до певної бізнес-групи.

"Необхідність розширення статистики кредитування МСП, яка публікується з жовтня 2017 року, пов'язана з існуванням великої кількості позичальників, які формально є невеликими підприємствами, однак насправді входять в структури значно більших бізнес-груп", - повідомляє НБУ.

Економічна правда