Справа про тютюновий "картель": сумарні штрафи можуть перевищити 10 мільярдів
Сумарні штрафи, які Антимонопольний комітет може накласти на найбільших тютюнових виробників за монополізацію ринку компанією "Тедіс", можуть сягнути більше 10 мільярдів гривень.
Про це повідомила у Facebook екс-державна уповноважена АМКУ Агія Загребельська.
АМКУ розглянув результати розслідування справи про порушення "Філіп Морріс Сейлз Енд Дистриб'юшн" разом з "Філіп Морріс Україна", "Джей Ті Інтернешнл Україна" разом з "Джей Ті Інтернешнл Компані Україна", "Імперіал Тобакко Продакшн Україна" разом з "Імперіал Тобако Юкрейн", "Бритіш Американ Тобакко Сейлз Енд Маркетинг Україна" разом з "А/Т тютюнова компанія "В.А.Т.- Прилуки" і "Тедіс Україна" законодавства про захист економічної конкуренції.
"Як видно з продемонстрованих на засіданні АМКУ слайдів, Комітет звинувачує чотирьох найбільших виробників цигарок та ТОВ "Тедіс Україна" в змові з метою недопуску на ринок первинної реалізації сигарет будь-якої компанії крім "Тедіс". За наслідком такої змови, за версією АМКУ, ТОВ "Тедіс Україна" здобув та зберіг своє монопольне становище", - зазначила Загребельська.
Вона зазначила, що 26 вересня АМКУ презентував свою позицію по розслідуванню, заперечення відповідачів та їх спростування, а також заслухав пояснення двох з чотирьох виробників.
Засідання перенесли на 27.09.19, на 9:30. АМКУ заслухає позицію інших відповідачів.
На 3 жовтня заплановано прийняття Комітетом кінцевого рішення.
Як зазначає видання "Наші гроші", державні уповноважені Антимонопольного комітету проголосували за частково закритий розгляд справи.
Нагадуємо:
Скандал навколо компанії "Тедіс Україна" спалахнув наприкінці березня 2017 року.
31 березня генпрокурор Юрій Луценко повідомив про обшуки у "Тедіс". Аваков звинуватив компанію у фінансуванні тероризму.
"У справі компанії "Тедіс Україна", пов'язаної з російським олігархом Ігорем Кесаєвим, проводять понад 100 обшуків у декількох містах України", - повідомляв міністр.
Аваков також звинуватив тютюнового монополіста в "допомозі терористичним організаціям псевдо республік та несплаті податків".
3 квітня суд заарештував корпоративні права компанії й заборонив засновникам, працівникам "Тедіс Україна" розпоряджатися ними будь-яким чином.
5 квітня суд заарештував кошти на розрахунковому рахунку в столичній філії Приватбанку.
12 квітня Печерський суд зобов’язав повернути конфісковані тютюнові вироби компанії.
Tedis Ukraine, створена в 2011 році ТОВ "Торгова компанія "Мегаполіс-Україна", в травні 2016 року була перейменована на ТОВ "Тедіс Україна".
Детальніше про ситуацію навколо "Тедіс Україна" читайте у статті на ЕП: "Дали прикурити". Що Аваков і Луценко шукали у тютюнового монополіста
Економічна правда
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