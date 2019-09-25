Новини 25 вересня: масові звільнення в уряді, найбільший аеропорт, змова "Укрбуду" на Чорнобилі

Про масові звільнення в уряді. Кабінет міністрів на засіданні 25 вересня звільнив керівників Державної архітектурно-будівельної інспекції, Держслужби геології та надр, Держагентства лісових ресурсів та ще низки відомств.

Про трансформацію Укроборонпрому. Гендиректор "Укроборонпрому" Айварас Абромавичус заявив, що концерн трансформується у холдингову компанію, головний офіс якої буде центром прийняття ключових рішень.

Про новий найбільший аеропорт. У Китаї відбулась презентація нового міжнародного аеропорту Дасін, який називають найбільшим у світі.

Про округлення копійок. Нацбанк з 25 вересня поширив на банки право округлювати суми касових операцій - це пов'язано із вилученням із обігу монет дрібних номіналів.

Про імпорт пального. Група "Нафтогаз" вперше імпортувала з Білорусі партію нафтопродуктів для їх продажу на українському ринку.

Про вагони. Стартував процес закупівлі вантажних напіввагонів для компанії "Укрзалізниця" за кредитні кошти Європейського банку реконструкції та розвитку.

Про змову "Укрбуду" на Чорнобилі. Антимонопольний комітет викрив змову компаній корпорації "Укрбуд" у тендері на будівництво об’єктів на Чорнобильській АЕС та Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива.





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