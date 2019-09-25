Абромавичус: "Укроборонпром" трансформується у холдингову компанію

Гендиректор "Укроборонпрому" Айварас Абромавичус заявив, що концерн трансформується у холдингову компанію, головний офіс якої буде центром прийняття ключових рішень.

Про це повідомляє прес-служба підприємства.

Крім цього, концерн проведе ретельну ревізію ефективності своїх підприємств-учасників.

"Нашим головним клієнтом є українська армія, а Міністерство оборони України – партнер №1. Підприємства-учасники Концерну робитимуть все можливе для забезпечення наших військ усім необхідним", - зазначив Абромавичус.

Нагадаємо:

Секретар РНБО Олександр Данилюк заявив, що акціонером державного концерну "Укроборонпром" імовірно стане не Кабмін, як зараз, а Міністерство оборони.

Данилюк додав, що це рішення "затвердили". Також, за його словами, на підприємство чекає серйозна оптимізація.

Голова концерну "Укроборонпром" Айварас Абромавичус виступає проти того, щоб акціонером держпідприємства було Міністерство оборони.

30 серпня президент Володимир Зеленський призначив генеральним директором державного концерну "Укрооборонпром" екс-міністра економічного розвитку, голову наглядової ради коцерну Айвараса Абромавичуса.

5 вересня Абромавичус доручив розслідувати підписання екс-гендиректором "Укроборонпрому" Павлом Букіним наказу про зміну статуту ДК "Укрспецекспорт".

3 вересня журналісти "Бігус.інфо" оприлюднили інформацію про те, що Букін, до свого звільнення з посади гендиректора концерну, змінив статут ДК "Укрспецекспорт". Зміни до статуту суттєво обмежили повноваження "Укроборонпрому" з управління підприємствами-спецекспортерами.

25 лютого видання "Bihus.info" оприлюднило розслідування про те, як люди з оточення Петра Порошенка курують розкрадання в оборонній сфері. У розслідуванні, зокрема, фігурував син заступника секретаря РНБО Ігор Гладковський і на той час керівник "Укрспецекспорту" Павло Букін.

За даними журналістів, 22-річний Гладковський-молодший разом із партнерами постачав контрабандні російські деталі для військової техніки. Держпідприємства купували деталі у фірм-прокладок за завищеною ціною. Керівництво "Укроборонпрому" знало про оборудки і давало на них згоду.

Так, "Укроборонпром" закупив російські деталі для літаків АН-26, переплативши у 5 разів. Вони коштували Україні 14,38 млн грн, хоча з Москви вилітали за 2,3 мільйони. 80% авансу розділили між собою учасники схеми. Як свідчить їхнє листування, 30 тисяч доларів отримав Олег Гладковський, 10 тисяч – Павло Букін.

Економічна правда