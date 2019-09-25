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"Укрзалізниця" почала закупівлю вагонів за кошти ЄБРР

Середа, 25 вересня 2019, 17:00
 

Стартував процес закупівлі вантажних напіввагонів для компанії "Укрзалізниця" за кредитні кошти Європейського банку реконструкції та розвитку.

Про це повідомляють в УЗ.

Закупівля буде здійснюватися в рамках двостадійного тендера відповідно до принципів і правил Банку з застосуванням електронного порталу закупівель для клієнтів ЄБРР - ECEPP.

В цілому передбачається закупити приблизно 4500 вантажних напіввагонів загального призначення (з люками) в три етапи: в 2019 році на першому етапі - 1000 вагонів (4 лоти), в 2020 році на другому етапі 1500 вагонів (5 лотів) і на третьому етапі 2000 вагонів (6 лотів).

70% від контрактної ціни (без ПДВ) фінансується за рахунок коштів позики ЄБРР, а 30% - за контрактом фінансується УЗ.

Потенційні учасники, які зареєструються в ECEPP і проявлять зацікавленість в угоді, зможуть отримати роз'яснення і додаткову інформацію від "Укрзалізниці" через ECEPP.

Двостадійна тендерна процедура передбачає, що тендер на першому етапі буде складатися тільки з технічної пропозиції без зазначення будь-яких цін, а на другому етапі будуть подаватися комерційні пропозиції.

Найближчим часом планується зустріч з учасниками ринку з метою роз'яснення порядку проведення тендеру і особливостей тендерної процедури.

Нагадуємо:

У листопаді 2018 року, ЄБРР і "Укрзалізниця" підписали довгострокову кредитну угоду про виділення банком 150 млн доларів на придбання нових вантажних напіввагонів.

Кредит не передбачає державних гарантій.

При цьому в інформації, опублікованій ЄБРР, зазначалося, що на виділені кошти планувалося придбати до 6500 нових відкритих вантажних напіввагонів загального призначення.

Економічна правда

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Укрзалізниця ЄБРР

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