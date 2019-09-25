У НБУ дозволили банкам округляти суми касових операцій

Нацбанк з 25 вересня поширив на банки право округлювати суми касових операцій - це пов'язано із вилученням із обігу монет дрібних номіналів.

Про це повідомляє прес-служба регулятора.

Зокрема, банки зможуть округляти суми касових операцій за кожним касовим документом відповідно до підстав, визначених законодавством України, і за правилами, встановленими пунктом 4 постанови правління Нацбанку від 15 березня 2018 року № 25" Про оптимізацію обігу монет дрібних номіналів".

Відповідні норми містить постанова правління НБУ від 24 вересня 2019 року №117 "Про внесення зміни до постанови правління Національного банку України від 20 червня 2019 року № 82", яке вступає в силу з 25 вересня 2019 року.

Нагадаємо:

Монети номіналом 1, 2 і 5 копійок перестануть бути платіжним засобом в Україні з 1 жовтня 2019 року.

У той же час можна буде без обмежень і безкоштовно обміняти ці монети на монети і банкноти інших номіналів протягом наступних трьох років:

протягом першого року з дати вилучення їх з обігу - до 30 вересня 2020 року включно - у всіх відділеннях українських банків;

протягом трьох років з дати вилучення їх з обігу - до 30 вересня 2022 року включно - в Національному банку та уповноважених банках ("Ощадбанк", "Приватбанк", "Райффайзен Банк Аваль").

Крім того, почнеться поступове вилучення з обігу монет номіналом 25 копійок. На відміну від 1, 2 і 5 копійок, 25 копійок поки що залишаться в готівковому обігу. Але ті монети, що будуть потрапляти в банки, не будуть повертатися назад в обіг і поступово їх буде ставати все менше.

Економічна правда