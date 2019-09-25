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Кабмін звільнив голів низки відомств

Середа, 25 вересня 2019, 13:26

Кабінет міністрів на засіданні 25 вересня звільнив керівників Державної архітектурно-будівельної інспекції, Держслужби геології та надр, Держагентства лісових ресурсів та ще низки відомств.

Про це повідомляє прес-служба Кабміну.

Кого звільнив Кабмін:

  • голову Державного агентства лісових ресурсів Володимира Бондара;
  • очільницю Державної архівної служби Тетяну Баранову;
  • керівника Національного агентства України з питань державної служби Костянтина Ващенка;
  • керівника Державного агентства резерву Вадима Мосійчука та його заступника Дмитра Булатова;
  • голову Державного агентства з питань електронного урядування Олександра Риженка;
  • голову Національного агентства з питань державної служби Костянтина Ващенка.

Також Кабмін звільнив голову Укртрансбезпеки Михайла Ноняка. 

"Це позитивний сигнал для міжнародних вантажних перевезень, що ситуація з розподілом дозволів зміниться на краще", - заявив голова уряду Олексій Гончарук.

Кабмін також звільнив заступників голів Фонду державного майна: Віталій Герц, Олена Коротка, Юрій Нікітін, Віталій Трубаров.

Під час засідання міністри також прийняли заяву про звільнення в.о. голови Укравтодору Славоміра Новака (з 1 жовтня 2019 року).

Також Кабінет міністрів звільнив очільника Державної архітектурно-будівельної інспекції України Сергія Кузьміна та керівника Державної служби геології та надр Олега Кирилюка.

Економічна правда

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Кабмін Держгеонадр

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