Кабмін звільнив голів низки відомств
Кабінет міністрів на засіданні 25 вересня звільнив керівників Державної архітектурно-будівельної інспекції, Держслужби геології та надр, Держагентства лісових ресурсів та ще низки відомств.
Про це повідомляє прес-служба Кабміну.
Кого звільнив Кабмін:
- голову Державного агентства лісових ресурсів Володимира Бондара;
- очільницю Державної архівної служби Тетяну Баранову;
- керівника Національного агентства України з питань державної служби Костянтина Ващенка;
- керівника Державного агентства резерву Вадима Мосійчука та його заступника Дмитра Булатова;
- голову Державного агентства з питань електронного урядування Олександра Риженка;
- голову Національного агентства з питань державної служби Костянтина Ващенка.
Також Кабмін звільнив голову Укртрансбезпеки Михайла Ноняка.
"Це позитивний сигнал для міжнародних вантажних перевезень, що ситуація з розподілом дозволів зміниться на краще", - заявив голова уряду Олексій Гончарук.
Кабмін також звільнив заступників голів Фонду державного майна: Віталій Герц, Олена Коротка, Юрій Нікітін, Віталій Трубаров.
Під час засідання міністри також прийняли заяву про звільнення в.о. голови Укравтодору Славоміра Новака (з 1 жовтня 2019 року).
Також Кабінет міністрів звільнив очільника Державної архітектурно-будівельної інспекції України Сергія Кузьміна та керівника Державної служби геології та надр Олега Кирилюка.
Економічна правда
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