"Нафтогаз" почав імпорт дизпалива для продажу на українському ринку

Група "Нафтогаз" вперше імпортувала з Білорусі партію нафтопродуктів для їх продажу на українському ринку.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"У вересні ми поставимо на український ринок 30 тисяч тонн дизельного палива виробництва Мозирського НПЗ. Реалізуємо ці обсяги разом з паливом власного виробництва.

Надалі плануємо активно розвивати напрямок трейдингу, адже питання ресурсного наповнення ринку України та диверсифікації джерел постачання дуже актуальні", – заявив керівник дивізіону "Нафта" групи Нафтогаз Микола Гавриленко.

Зазначається, що за рахунок реалізації імпортного дизпалива "Нафтогаз" збільшить свої продажі у вересні більше, ніж удвічі.

"Це матиме позитивний вплив на ринок, враховуючи дефіцит дизпалива в Україні у вересні-жовтні", - заявили у компанії.

Група "Нафтогаз" виробляє до 10 тисяч тонн дизельного палива на місяць. При цьому власне споживання підприємств групи складає близько половини від цього обсягу.

Раніше компанія імпортувала виключно продукти для переробки на власних потужностях.

Нагадаємо:

Раніше ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України", що входить до Групи "Нафтогаз", розпочала імпорт електроенергії з Білорусі та її продаж на українському ринку.

Економічна правда