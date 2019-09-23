Новини 23 вересня: техніка для армії, очікування бізнесу, брати Дубневичі

Про техніку для армії. У 2018 році у рамках державного оборонного замовлення низка підприємств не змогли в повному обсязі поставити армії військову техніку.

Про очікування бізнесу. Бізнес при плануванні бюджету на 2020 рік закладає середній курс долара на рівні 28 гривень за 1 долар.

Про медіахолдинг Курченка. Суд передав в управління Нацагентства з питань виявлення, розшуку та управління корупційними активами майно, майнові та корпоративні права групи "Український Медіа Холдинг" (UMH), на які був накладений арешт.

Про Катерину Рожкову. Київський апеляційний суд скасував ухвалу Баришівського райсуду про заборону першому заступнику голови НБУ Катерині Рожковій виконувати посадові обов’язки.

Про братів Дубневичів. "Укрзалізниця" зібрала і передала матеріали правоохоронним органам, згідно з якими брати Дубневичі завдали "мільйонних збитків" УЗ при покупці та постачанні анкерів.

Про штрафи для фур. Президент Володимир Зеленський підписав законопроект "Про внесення змін до Бюджетного кодексу щодо джерел формування державного дорожнього фонду". Дорожній фонд пропонується наповнювати, зокрема, за рахунок штрафів за перевантаження фур.

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Експорт та імпорт за веб-посиланням: як Нефьодов планує "оцифрувати" митницю

Новий очільник Державної митної служби планує створити "митне ProZorro", щоб побороти контрабанду і підвищити якість роботи інспекторів. Як і коли почнеться "цифрова" реформа митниці?