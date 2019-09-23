"Кузня", "Автокраз" та держзаводи у 2018 році не змогли забезпечити армію необхідною технікою

У 2018 році у рамках державного оборонного замовлення низка підприємств не змогли в повному обсязі поставити армії військову техніку.

Про це повідомляє голова експертної організації StateWatch Гліб Канєвський із посиланням на дані Міністерства оборони.

Йдеться, зокрема, про виробника катерів - завод "Кузня на Рибальському", який минулого року належав екс-президенту Петру Порошенку; виробника вантажних автомобілів ПАТ "АвтоКрАЗ", який входить до складу фінансово-промислової групи олігарха Костянтина Жеваго, а також про державні підприємства: Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені О.О. Морозова, Київський та Житомирський бронетанкові заводи.

Через державну таємницю у Міноборони не розкривають, яка саме техніка та на яку суму не була поставлена.

"Але зі звіту про виконання бюджетної програми "Розвиток, закупівля, модернізація та ремонт озброєння, військової техніки, засобів та обладнання" у 2018 році відомо, що із запланованої закупівлі 199 одиниць нової бронетехніки до збройних сил надійшло лише 94 одиниці. Із запланованих 974 одиниць автотехніки різної характеристики, постачальники зуміли передати 676. Три броньовані катери так і не надійшли на службу та інше", - йдеться у повідомленні.

Загалом у 2018 році за програмою модернізації озброєння збройних сил з бюджету витратили 14 мільярдів гривень. До кінця цього року аналогічні витрати сягнуть 17 мільярдів.

Нагадаємо:

На початку березня цього року тодішній президент Петро Порошенко підписав указ "Про реформування оборонно-промислового комплексу та підвищення рівня прозорості виконання державного оборонного замовлення", який зокрема передбачав підвищення рівня прозорості державних закупівель військової техніки для армії в 2019 році.

Документ був оприлюднений після того, як видання "Bihus.info" оприлюднило розслідування про розкрадання в оборонній сфері, в якому фігурував син заступника секретаря РНБО Ігор Гладковський.

У червні новий заступник секретаря РНБО Сергій Кривоніс заявив, що гриф "таємно" з держоборонзамовлення України може бути знято у 2020 році.

Економічна правда