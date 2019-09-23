Укрзалізниця "настукала" правоохоронцям на братів Дубневичів — Кравцов

"Укрзалізниця" зібрала і передала матеріали правоохоронним органам, згідно з якими брати Дубневичі завдали "мільйонних збитків" УЗ при покупці та постачанні анкерів.

Про це написав глава компанії "Укрзалізниця" Євген Кравцов на своїй сторінці в Facebook.

"Чорний понеділок" для братів Дубневичів… Тут маємо справу з гігантами тіньових закупівель", - написав він.

За словами Кравцова, дві компанії зі схожими назвами протягом 2018-2019 років поставляли УЗ з Білорусі заставні анкери АЗ-2 під виглядом продукції вітчизняного виробника.

"Імпортував цю продукцію вітчизняний виробник через фірму-прокладку. Цікаво, що завозилися анкери під виглядом заготовки, що дозволило істотно знизити імпортне мито. Орієнтовна собівартість однієї одиниці такої деталі становила близько 50 грн, а для УЗ її вже продавали як товар за 94 грн" , - уточнив глава компанії.

За його підрахунками, тільки за сім місяців 2019 року загальна сума завищення вартості таких поставок могла перевищити 60 млн грн.

"Місяць тому ми призупинили рознарядки на поставку анкерів АЗ-2 за укладеними договорами", - зазначив Кравцов.

Нагадуємо:

Наприкінці 2018 року очільник САП Назар Холодницький передав генпрокурору Юрію Луценку для внесення в парламент подання про зняття недоторканності з народного депутата від БПП Ярослава Дубневича.

НАБУ та СБУ розслідує кілька кримінальних справ, у яких фігурують посадові особи "Укрзалізниці" і компанії братів Дубневичів. Зокрема, щодо розкрадання газу на суму понад 1,4 мільярда гривень.

На початку квітня 2017 року НАБУ провело обшук в офісах компаній, які належать братам Дубневичам.

Восени 2016 року декларації Богдана та Ярослава Дубневичів викликали фурор у ЗМІ та серед експертів, оскільки в них були перераховані значні суми готівкових коштів і величезна кількість зареєстрованого них і членів їх сімей нерухомого майна.

Економічна правда