Рішення Баришівського суду про заборону Рожковій виконувати свої обов'язки скасували

Київський апеляційний суд скасував ухвалу Баришівського райсуду про заборону першому заступнику голови НБУ Катерині Рожковій виконувати посадові обов’язки.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

"Сьогодні (23 вересня - ред.) Київський апеляційний суд задовольнив апеляційну скаргу Національного банку та виніс окрему ухвалу, яка стосується судді Баришівського райсуду Київської області Коваленка К.В.

Національний банк вітає рішення суду апеляційної інстанції, адже воно повністю відповідає законодавству України. У своїй апеляційній скарзі Нацбанк вказав на грубі порушення норм процесуального та матеріального права, які допустив суд першої інстанції, ухваливши своє рішення", - йдеться у повідомленні.

Постанова суду апеляційної інстанції набирає законної сили з дня її прийняття та може бути оскаржена в касаційному порядку до Верховного Суду протягом 30 днів.

Нагадаємо:

Баришівський районний суд Київської області 11 червня прийняв рішення про заборону Катерині Рожковій брати участь в засіданнях правління Нацбанку і виконувати покладені на неї посадові обов'язки.

Пізніше Рожкова заявила, що повернулася з Лондона, де була на конференції, і вийшла на роботу.

В НБУ заявили, що суд не може звільнити Рожкову.

НБУ оскаржив це рішення.

Національна академія правових наук України, яка на прохання НБУ виступила експертом з даного питання, стверджує, що суд перевищив свої повноваження.

Рожкова заявила, що приводом для подання позову проти неї у Баришівський суд стала публікація на "сумнівному" сайті ОРД.