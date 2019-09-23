Бізнес прогнозує курс валюти у 2020 році на рівні 28 гривень за долар - ЄБА

Бізнес при плануванні бюджету на 2020 рік закладає середній курс долара на рівні 28 гривень за 1 долар.

Про це йдеться у дослідженні ЄBA "Глобальний огляд економіки", передає прес-служба Європейської Бізнес Асоціації.

"При плануванні бюджету на наступний рік власники закладають вартість валюти в середньому на рівні 28 гривень за долар. За прогнозами інвесторів, гривня продовжить зміцнюватися, оскільки в минулому році курс був на рівні 30 гривень за долар", - заявила виконавчий директор асоціації Анна Дерев'янко, представляючи результати дослідження.

За результатами дослідження, в ході якого в серпні 2019 року було опитано 104 топ-менеджера компаній-членів ЄБА, на розвиток бізнесу в 2020 році розраховують 77% опитаних, при цьому 45% СЕО прогнозують зростання доходів на 10-20%.

У порівнянні з прогнозом на 2019 рік скоротилася кількість компаній, які мають намір розширювати штат. Як показало опитування, 47% компаній планують залишити кількість співробітників на рівні минулого року, а 46% СЕО поділилися планами про розширення штату (в минулому році таких було 58%).

Як свідчать результати опитування, лише 33% компаній у 2020 році мають намір починати нові інвестиційні проекти в Україні.

При цьому більше 90% керівників компаній збираються підвищувати співробітникам зарплату на 5-10%.