Штрафи за перевантажені фури підуть до Дорожнього фонду: Зеленський підписав закон

Президент Володимир Зеленський підписав законопроект №1063 "Про внесення змін до Бюджетного кодексу щодо джерел формування державного дорожнього фонду".

Про це свідчить інформація на сайті Верховної ради.

Згідно з пояснювальною запискою до законопроекту, Дорожній фонд пропонується наповнювати, зокрема, за рахунок адміністративно-господарських штрафів за порушення законодавства про автотранспорт, передбачені законом "Про автомобільний транспорт", а також адміністративними штрафами за порушення, передбачені Кодексом про адміністративні правопорушення.

Йдеться про штрафні санкції за такі порушення як відсутність дозволу на рух автодорогами; відсутність документа про оплату за проїзд великогабаритного транспорту і перевищення встановлених габаритно-вагових вимог; невиконання водіями транспортних засобів вимог про зупинку транспорту.

"Прийняття законопроекту дозволить забезпечити фінансування робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування відповідно до обґрунтованих потреб", - вказувалося в пояснювальній записці до законопроекту.

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Економічна правда