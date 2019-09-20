Новини 20 вересня: звільнення голови "Укравтодору", касові апарати, схема Ахметова, євробляхи

Про звільнення голови "Укравтодору". Керівник "Укравтодору" Славомір Новак буде звільнений з посади. Про це міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив в інтерв’ю "Економічній правді".

Про страйк працівників заводу Коломойського. Близько 500 співробітників Нікопольського заводу феросплавів, який належить бізнесмену Ігорю Коломойському, організували пікет біля будівлі головного офісу Приватбанку в Дніпрі.

Про схему Ахметова. У 2019 році холдинг "Метінвест" олігарха Ріната Ахметова та нардепа Вадима Новинського став власником 5 із 8 коксохімічних заводів, розташованих на підконтрольній Україні території, ввівши в оману членів Антимонопольного комітету.

Про французькі гелікоптери. Міністерство внутрішніх справ протягом 2019 року сплатило за постачання французьких гелікоптерів Airbus 630 млн гривень, ще 1,17 млрд гривень було сплачено минулого року.

Про держборг. Міністр фінансів Оксана Маркарова заявила, що майже третина державного бюджету на 2020 рік піде на виплату боргів.

Про касові апарати та кешбек. Верховна Рада розширила обов'язкове використання касових апаратів і програмних реєстраторів розрахункових операцій для малого бізнесу з метою детінізації розрахунків.

Про транзит газу. "Нафтогаз" розрахував тарифи, за якими "Газпром" міг би бронювати транзит російського газу до країн ЄС українською газотранспортною системою.

Про євробляхи. Президент Володимир Зеленський підписав законопроект про відстрочку на 90 днів штрафів за нерозмитнені автомобілі на іноземній реєстрації.

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