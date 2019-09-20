Коболєв назвав тарифи на транзит газу для РФ

"Нафтогаз" розрахував тарифи, за якими "Газпром" міг би бронювати транзит російського газу до країн ЄС українською газотранспортною системою.

Ці цифри навів голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв на наступний день після третього раунду газових переговорів Україна-ЄС-Росія, повідомляє DW.

"Обидва сценарії були розраховані на 15 років бронювання потужностей", - уточнив Коболєв.

Якщо "Газпром" бронюватиме 60 мільярдів кубометрів на рік, то протягом 2020-2024 років у "Нафтогазі" очікують тариф на рівні 3,21 долара США за прокачку тисячі кубометрів газу 100 кілометрами української ГТС.

Якщо ж "Газпром" бронюватиме 90 мільярдів кубометрів, то тариф розраховують на рівні 2,56 долара.

Для порівняння, "Нафтогаз" очікує, що тариф, за яким здійснюється транзит російського газу до ЄС, у 2019 році становитиме 2,61 долар.

"Чим більші обсяги та чим на довше "Газпром" бронюватиме, тим нижчим буде тариф", - пояснив такі розрахунки Коболєв.

"Поки ми не отримали відповіді з російського боку, яке їхнє бачення навантаження української системи, тривалості контракту", - стверджує керівник "Нафтогазу".

Як відомо, наразі тарифи на транспортування газу українською ГТС встановлює регулятор, тобто Нацкомісія з регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Водночас оператором української ГТС поки залишається "Нафтогаз".

Коболєв також прокоментував повідомлення у ЗМІ, що за газовими правилами ЄС Україна начебто була би зобов'язана транспортувати російський газ і без підписання контракту. За його словами, такої опції немає.

"Короткотермінове бронювання дозволене європейським законодавством, тож ми його точно дозволимо всім учасникам (...) Але я не можу уявити, як можна слідувати законодавству, пересилаючи газ з Росії без контракту. Це може розглядатися як контрабанда", - зазначив Коболєв.

Він пояснив, що для такого бронювання треба підписати угоду між операторами двох ГТС.

"Якщо залишатися в рамках права ЄС, то спершу треба мати угоду про міжмережеве з'єднання (interconnection agreement). Якщо її підписано, то можна відкривати сезон бронювання", - уточнив Коболєв.

Голова української компанії додав, що без такої угоди оператор ГТС не має юридичних підстав думати, що той чи інший обсяг газу наявний для транспортування.

Нагадуємо:

За підсумками переговорів в Брюсселі Оржель повідомив, що російська сторона підтвердила готовність підписати нову угоду про транзит свого газу в Європу через газотранспортну систему України відповідно до європейських правил.

Віце-президент Єврокомісії Марош Шефчович заявив, що обидві сторони, Україна і Росія, демонструють готовність знайти рішення по транзиту газу.

Він висловив упевненість, що поставки газу продовжаться без перерви.

Сторони мають узгодити: у який спосіб відображати енергетичні правила ЄС у майбутній рамковій угоді; належну тривалість майбутнього контракту; необхідні обсяги із можливою варіативністю; тарифи.

Українська сторона пропонує Росії транспортувати по 60 млрд кубометрів газу щороку упродовж 10 років.

Наступний раунд тристоронніх переговорів на політичному рівні між Єврокомісією, Росією та Україною щодо довгострокового транзиту газу після 2019 року відбудеться наприкінці жовтня.