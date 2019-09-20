Майже третина бюджету-2020 піде на погашення боргів

Міністр фінансів Оксана Маркарова заявила, що майже третина державного бюджету на 2020 рік піде на виплату боргів.

Про це вона сказала в п'ятницю, представляючи проект бюджету в Верховній Раді.

Багато хто звернув увагу, що ми витрачаємо дуже багато в цьому бюджеті на виплату і обслуговування внутрішнього і зовнішнього боргу", - сказала міністр.

За її словами, майже третина бюджету йде на ці видатки.

"Тому що після 2015 року, після реструктуризації у нас було кілька років, коли нам не треба було повертати. На жаль, з 2019 року ця ситуація повернулася", - заявила Маркарова.

"Але те, що ми повністю забюджетували і повністю виконаємо свої зобов’язання дозволить нам на кінець 2020 року наш борг до ВВП знизити до 46,7%. Це робить нашу економіку стійкішою, це робить нас більш готовими до наступних років і дозволить нам більше коштів в майбутньому виділяти на розвиток", - підсумувала вона.

Нагадаємо:

Держборг України у липні-2019 виріс на 2 мільярди доларів - до 82,4 мільярдів доларів.

Наприкінці липня-2019 ВВП-варранти, випущені в ході реструктуризації українського боргу в 2015 році, зросли на 7% і досягли нового історичного максимуму.

На початку вересня-2019 ВВП-варранти України подорожчали до чергового історичного максимуму.

Також нагадаємо, що прем'єр-міністр Олексій Гончарук, коментуючи питання про те, що Україні доведеться платити додаткові кошти за зовнішнім держборгом у разі стрімкого економічного зростання, заявив, що "боятися економічного зростання з урахуванням того, що треба виконувати якісь зобов'язання - неадекватний підхід" .

Водночас варто зазначити, що 3 вересня Україна погасила одразу 1 мільярд доларів боргів.

Економічна правда