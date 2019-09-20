За французькі гелікоптери МВС сплатило 1,8 мільярда. Треба ще 18

Міністерство внутрішніх справ протягом 2019 року в межах бюджетної програми "Створення єдиної авіаційної системи безпеки та цивільного захисту" сплатило за постачання французьких гелікоптерів Airbus 630 млн гривень, ще 1,17 млрд гривень було сплачено минулого року.

Така інформація міститься в звітах казначейства про виконання бюджету повідомляє проект "Марлін".

Інформація про витрати МВС за 2018 рік

Загалом в МВС планували витратити понад 18 мільярдів гривень на закупівлю 55 французьких гелікоптерів Airbus, які мають стати основою авіаційної системи безпеки та цивільного захисту. Про це йдеться в паспорті згаданої бюджетної програми на 2019 рік.

На додатковий запит проекту "Марлін" в міністерстві уточнили, що протягом 2018-19 років в Україну надійшло 4 гелікоптери Airbus H225.

У проекті бюджету на 2020 рік МВС розраховує витратити на іноземні гелікоптери 4,8 млрд гривень.

Інформація про витрати МВС за 2019 рік

У Парижі між урядами України та Франції було підписано Угоду загальною вартістю 552 млн євро щодо офіційної підтримки у створенні єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту.

За умовами Угоди, французька сторона в два етапи поставить в Україну спочатку 37 вертольотів компанії Airbus, а потім ще 18 вертольотів. З них, 21 гелікоптер – моделі Н225 – гвинтокрили, які мають вантажопідйомність більше 10 тонн.

Нещодавно стало відомо, що МВС також веде переговори з Францією щодо закупівлі патрульних катерів для прикордонників.

Економічна правда