Новак буде звільнений з "Укравтодору" – міністр

Богдан Юлик, Володимир Гройсман, Славомір Новак

Керівник "Укравтодору" Славомір Новак буде звільнений з посади.

Про це міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив в інтерв’ю "Економічній правді", яке буде опубліковано наступного тижня.

Серед своїх першочергових планів Криклій назвав кадрові ротації в міністерстві та на державних підприємствах, які йому підпорядковані.

"Новак мені сказав, що Богдан Юлик на цьому тижні за власним бажанням пішов. Сьогодні я дізнаюсь, що він начебто пішов на якісь лікарняні", - сказав він.

"Якщо мене будуть вводити в оману в таких елементарних речах, де є запит суспільства і скандал на скандалі був із цим Юликом, я вважаю, що це спроба мене політично підставляти. Я не дам цього зробити. З Новаком ми попрощаемося", - підсумував Криклій.

Нагадаємо:

Богдан Юлик був фігурантом скандалу, пов’язаного із розділенням доріг на Тернопільщини на шматки по 40 метрів для уникнення тендерів.

Міністр інфраструктури Володимир Омелян зазначав, що буде чекати реакції Національного антикорупційного бюро.

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Економічна правда