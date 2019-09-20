Працівники заводу Коломойського прийшли по зарплату під офіс Приватбанку

В п’ятницю вранці близько 500 співробітників Нікопольського заводу феросплавів, який належить бізнесмену Ігорю Коломойському, організували пікет біля будівлі головного офісу Приватбанку в Дніпрі.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив прес-секретар Приватбанку Олег Серга.

"Вранці 20 вересня з 7:45 ранку 10 автобусів з робочими Нікопольського заводу феросплавів оточили будівлю головного офісу Приватбанку в Дніпрі. На поточний момент біля будівлі банку страйкують близько 500 людей", - написав він.

За його словами, в ході зустрічі з робітниками заводу, на якій були озвучені позиції сторін, банкіри відзначили, що виконання підприємством своїх зобов'язань перед НБУ є наслідком договору поручительства за кредитами рефінансування, отриманих власниками банку до його націоналізації 10 років тому, коли і банк і завод належали одній групі власників.

"Приватбанк не є учасником угоди про врегулювання даного спору між НБУ і Нікопольським заводом феросплавів і розцінює організований пікет як ще одну спробу тиску",- додав Серга.

На питання, чого вимагають пікетувальники, Серга відповів: "працівникам на заводі сказали - ідіть забирайте вашу зарплату у Приватбанку".

Нагадаємо:

У травні 2018 року НБУ подав до Господарського суду Дніпропетровської області позовну заяву про звернення стягнення на рухоме майно, що належить НЗФ.

Це майно було передано в заставу в якості забезпечення зобов'язань Приватбанку за кредитом рефінансування.

28 серпня 2019 року Господарський суд Дніпропетровської області затвердив мирову угоду між НБУ і НЗФ.

Згідно з мировою угодою, ініціатором якої виступив НЗФ, завод зобов'язувався погасити заборгованість Приватбанку за кредитом рефінансування в сумі, яка дорівнює ринковій вартості заставного майна.

10 вересня НБУ повідомив, що завод Коломойського достроково розрахувався з НБУ за кредитом Приватбанку.

Економічна правда