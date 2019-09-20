Зеленський дозволив їздити на "нерозмитках" ще три місяці

Президент Володимир Зеленський підписав законопроект про відстрочку на 90 днів штрафів за нерозмитнені автомобілі на іноземній реєстрації.

Про це повідомляється на офіційному сайті Верховної Ради.

Законопроект №1030 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відстрочки застосування штрафних санкцій за порушення порядку ввезення транспортних засобів на митну територію України" був прийнятий парламентом 12 вересня.

Автори законопроекту підкреслюють, що це відтермінування буде останнім і більше депутати не будуть продовжувати терміни періоду звільнення власників "євроблях" від штрафів.

У законопроекті йдеться, що розмитнити свої автомобілі власники зможуть лише за 100% ставками акцизного збору.

Нагадуємо:

22 серпня завершився термін, протягом якого власники авто з іноземною реєстрацією мали можливість законно їх розмитнити і зареєструвати.

За найскромнішими оцінками, в Україні залишається понад 300 тис таких транспортних засобів.

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