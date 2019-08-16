Новини 16 серпня: фінансування містам, ціни на дизпаливо, тендери УЗ

Про фінансування містам. Кабінет Міністрів доручив Мінфіну та Мінрегіону забезпечити, починаючи з серпня, фінансування програм і проектів розвитку регіонів.

Про ФОПи. Зранку стало відомо, що Національний банк пропонує заборонити використовувати поточні рахунки фізосіб-підприємців для здійснення операцій, пов'язаних з особистими потребами.

Пізніше в НБУ заявили, що ця інформація не відповідає дійсності.

Про тендери УЗ. Антимонопольний комітет відхилив скарги ТОВ "Торговий дім Сокар Україна" і ТОВ "Торум" за 8 тендерами "Укрзалізниці" на поставку 100 тисяч тонн дизпалива.

Про ціни на дизпаливо. Вартість дизпалива у дрібнооптовому сегменті опустилася нижче 20 гривень за літр, останній раз нижче 20 гривень за літр оптові ціни опускалися у вересні 2017 року.

Про наглядову раду Ощадбанку. Нацбанк за результатами тестування та співбесіди відхилив кандидатури 5 із 9 членів наглядової ради Ощадбанку.

Про справу "Роттердам+". Компанія "ДТЕК" Ріната Ахметова внесла 10 мільйонів гривень застави за радника гендиректора "ДТЕК Східенерго" Бориса Лісового, якого підозрюють у причетності до нанесення 18,86 мільярдів гривень збитків від впровадженої формули "Роттердам+".

Солом'янський райсуд Києва обрав запобіжний захід ще одному підозрюваному у справі - гендиректору "ДТЕК Мережі" Івану Гелюху - у вигляді застави в 9,5 млн грн та особисті зобов'язання.

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Контрабанда, розборки і політичний тиск. Як СБУ і прокурори нелегальну торгівлю з ОРДЛО "розслідували"

Нелегальна торгівля з окупованими територіями триває. Її не зупинили ні економічна блокада, що почалася як громадянська акція, ні рішення РНБО та уряду.