НБУ відхилив кандидатури більшості членів наглядової ради Ощадбанку

Нацбанк за результатами тестування та співбесіди відхилив кандидатури 5 із 9 членів наглядової ради Ощадбанку.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

"Ці рішення прийняті за результатами співбесіди, проведеної кваліфікаційною комісією за участю правління Національного банку. Керуючись своїм правом, НБУ буде вимагати заміни зазначених членів наглядової ради", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Нацбанк прийняв рішення відмовити в узгодженні наступним особам: Шевкі Аджунеру (голова наглядової ради, незалежний директор), Олексію Грінченку (заступник голови наглядової ради, незалежний директор), Олексію Рєзникову (член наглядової ради, незалежний директор), Дмитру Власову (член наглядової ради, представник від Верховної Ради), Даніелю Білаку (член наглядової ради та представник від Кабміну).

Водночас у Нацбанку прийняли рішення про можливість узгодження таких осіб: Байба Апіна (член наглядової ради, незалежний директор), Міхаеля Вайнштейна (член наглядової ради, незалежний директор), Пітера Бріггса (член наглядової ради, незалежний директор), Юрія Храмова (член наглядової ради, представник від президента).

Остаточні рішення по цим чотирьом кандидатам НБУ прийме після усунення зауважень до наданих ними документів.

Нагадаємо:

Кабмін затвердив наглядові ради "Ощадбанку", "Приватбанку" та "Укрексімбанку" 22 травня 2019 року за винятком членів (по одному в кожному банку) за квотою президента.

Незалежними членами наглядової ради "Ощадбанку" були призначені Шевкі Аджунер, Байба Апін, Олексій Резніков, Олексій Грінченко, Міхаель Вайнштейн, Пітер Бріггс, представниками держави - Даніель Білак (від Кабміну) і Дмитро Власов (від Верховної Ради).

У липні членом наглядової ради Ощадбанку за квотою президента став Юрій Храмов.

Економічна правда