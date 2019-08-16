Антимонопольний комітет розблокував тендери УЗ

Антимонопольний комітет відхилив скарги ТОВ "Торговий дім Сокар Україна" і ТОВ "Торум" за 8 тендерами "Укрзалізниці" на поставку 100 тисяч тонн дизпалива.

Про це повідомив у Facebook голова АМКУ Юрій Терентьєв.

"Сьогодні (15 серпня - ред.) колегія АМКУ прийняла рішення про відмову у задоволенні скарг ТОВ "Торговий дім Сокар Україна" та ТОВ "ТОРУМ" по 8 процедурам закупівель, оголошеним Укрзалізницею на закупівлю дизельного пального, загальною очікуваною вартістю 2,6 млрд гривень.

Зазначені закупівлі відбудуться вчасно", - написав він.

Нагадаємо:

Тендери на 100 тисяч тонн дизпалива були оголошені 30 травня. Аукціони мали пройти на початку серпня, але процедури були заблоковані напередодні першого аукціону перехресними скаргами "Торума" і "Сокар Україна".

Після цього 3 серпня УЗ через критично низькі запаси палива провела екстрені тендери на 60 тисяч тонн дизельного палива. Переможцями стали "Торум" (20 тисяч тонн), "Приват" (20 тисяч тонн), Glusco (10 тисяч тонн) і "Альянс Енерго Трейд" (10 тисяч тонн). Станом на 13 серпня, контракти підписані на 30 тисяч тонн (по 10 тисяч тонн з ТОВ "Торум", "Альянс Енерго Трейд" і "Глуск Україна").

14 серпня "Укрзалізниця" оголосила ще 5 тендерів на закупівлю 50 тисяч тонн із застосуванням формульного розрахунку ціни.

Економічна правда